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Aliağa Belediyesinden 8 yeni halı saha

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Sosyal ve kültürel hizmetlerinin yanı sıra spor yatırımlarına da ağırlık veren Aliağa Belediyesi, kente 8 adet yeni halı saha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Gençleri spora teşvik etmek, onların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak isteyen Aliağa Belediyesi, kent merkezi ile dış mahallelere halı saha yapıyor.

Aliağa Belediyesinden 8 yeni halı saha

Sosyal ve kültürel hizmetlerinin yanı sıra spor yatırımlarına da ağırlık veren Aliağa Belediyesi, kente 8 adet yeni halı saha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gençleri spora teşvik etmek, onların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak isteyen Aliağa Belediyesi, kent merkezi ile dış mahallelere halı saha yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Yeni Şakran Mustafa Güngör Çolakoğlu Lisesi, Aşağı Şehit Kemal Ortaokulu, Aliağa Belediyesi Güzelhisar atölyeler yerleşkesi ve Yeni Mahallede yapımı devam eden Kent Park içerisinde halı saha yapım çalışmaları devam ediyor.
25x45 metre ebatlarındaki doğal çim görünümlü suni çim açık halı sahalar uzun yıllar Aliağalı gençlere hizmet edecek. Çalışmaların yüzde 70’i bitirilirken 80. Yıl Cumhuriyet Lisesi bahçesindeki halı saha yapım çalışması tamamlandı.
İlçelerdeki gençlere yönelik hizmetlerini artırarak sürdüren Aliağa Belediyesi, Cici Sokak, Kalabak Mahallesi ve Horozgediği Mahallesindeki halı saha yapım çalışmalarına ise yakın bir zaman içerisinde başlayacak.

Aliağa Belediyesinden 8 yeni halı saha

Aliağa Belediyesinden 8 yeni halı saha

Aliağa Belediyesinden 8 yeni halı saha

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