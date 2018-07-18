Aliağa'da 600 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu (2)

ZEHİRLENEN İŞÇİLERİN SAYISI 700'Ü BULDU

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinin şantiyesinde, akşam yemeğinin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 700'e ulaştı. İşçilerin bir kısmının dün akşam yemeğinin ardından hemen hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının da bu sabah işe gelince fenalaştığı öğrenildi. İşçilerin midibüs ve otobüslerle hastaneye kaldırılmasına devam ediliyor. Zehirlenme olayının daha önce birkaç defa daha tekrarlandığını belirten işçiler, "Ya bu yemek şirketi değişecek ya da hepimiz öleceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

'HEPİMİZ ÖLECEĞİZ'

İşçilerden Ömer Kaplan, iki ay önce yemekler kötü olduğu gerekçesiyle eylem yaptıklarını hatırlatarak, "Bu kaçıncı zehirlenme, bıktık artık. İki ay önce eylem yaptık yine değişen bir şey yok. Ya bu yemek şirketi değişecek ya da hepimiz öleceğiz. İnsan hakları diye bir şey yok. Akşam yemeği yedikten sonra çok yorgun olduğumuz için eve gidip doğrudan uyuyoruz. Sabah kalkıp işe geldiğimizde herkes bir yerde yatıyor, tuvaletlerde kusuyordu. İş yeri hekimliğinde yer kalmamıştı. Aliağa Devlet Hastanesi'ne gittik, orası da tıklım tıklım doluydu" dedi. Bir diğer işçi Hasan Sapa ise daha önce de tavuk dönerden zehirlendiklerini belirterek, "Ölmemiz mi bekleniyor? Artık sesimizi birileri duysun" diyerek tepki gösterdi. Akşam yemek yedikten sonra fenalaşmaya başladığını, sabah olunca şikayetlerinin arttığını belirten işçilerden Abidin Durmaz ise, "Ben yetkilileri göreve davet ediyorum. İşçilerin sağlığı hiçe sayılıyor. Kimler bize sahip çıkacak? " dedi. Seyit Kocabaş ve Abdullah Ceren adlı işçiler de daha önce 3-4 defa gıda zehirlenmesi şüphesi yaşadıklarını ancak gelişme olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ve şirket yetkilileri, işçileri midibüs ve otobüslerle hastanelere kaldırmaya devam ediyor.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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