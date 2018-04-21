Aliağa’da Çocuk Festivali şölen havasında başladı

Aliağa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen ‘23 Nisan Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali’ muhteşem bir organizasyonla başladı. Makedonya’nın Radoviş, Bosna Hersek’in Bihac ve Kakanj şehirlerinden gelen misafir ülke çocukları ile Aliağalı çocukların 23 Nisan coşkusuna binlerce yetişkin de ortak oldu. Aliağa’da dört gün olarak planlanan uluslararası çocuk festivali görkemli bir kortej yürüyüşü ile başladı. Enka Salonu önünde toplanan misafir ülke çocukları, Aliağa Belediyesi Sanatevi Dans Grupları ve Aliağalı öğrenciler İstiklal Caddesi güzergahı üzerinden Avcı Ramadan Çocuk Oyun Rekreasyon Alanı’na kadar kortej halinde yürüdü. Aliağa Belediye Bandosunun marşları eşliğinde yapılan ve renkli görüntülere sahne olan korteje vatandaşların yanı sıra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da eşiyle birlikte katıldı. Yürüyüş esnasında pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar ile çevredeki esnaflarda bu coşkuya, alkış tutarak ve ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak ortak oldu. Dev Türk Bayrakları ile Atatürk posterinin taşındığı kortej sırasında binlerce balon gökyüzüne bırakıldı ve ortaya seyrine doyulmaz bir görüntü çıktı.

Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Kozulov: ’Türklere canı gönülden teşekkür ediyorum’

Kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na gelmesi ile birlikte coşku ikiye katlandı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki program saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Aliağa Engelsiz Mehteran takımının mini konseri ile başladı. Programın açılış konuşmasını Makedonya Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov yaptı. Aliağa’ya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Konzulov, “Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanın ki küçük bir belediye olarak sizlerden öğreneceğimiz ve buradan alacağımız tecrübeler var. Radoviş belediyesinde Makedonlar ve Türkler yaşamaktadır. Bu iki milletin arası o kadar iyidir ki bunu gelip belediyemizde görmenizi isteriz. Bundan sonra da Türklerle işbirliğimiz ve yaşamımız devam edecektir. Burada sizin huzurunuzda Türklere canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Acar: ’Bu bayram milletimizin var oluş bayramıdır’

Konzulov’un ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Katılımcılara hitap eden Başkan Serkan Acar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün 23 Nisan, Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Milletin olduğu gündür. Yanmış, yıkılmış toprakların yeniden filizlendiği, baharı karşıladığı ve yeni devletimizin ayak seslerinin duyurulduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti ilk müjdesini gelecek nesilleri temsilen çocuklarımıza bayram olarak ilan etmiştir. Ulusça, Milletçe, 98.yılını kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Bosna Hersek ve Makedonyalı kardeşlerimizle birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Sevgili çocuklarımız; Geleceğimizi emanet edeceğimiz pırlantalarımız, bu bayram sizin bayramınız. Bu bayram ulusal egemenliğimizin bayramı, bu bayram milletimizin var oluş bayramıdır. Egemenliğimize sahip çıkmak bu devletin ilelebet payidar olmasını temin edecektir. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir ve sonsuza kadar böyle olacaktır. Bin yıldır sahipliğini yaptığımız bu topraklarda çektiği acılara, dağların taşların dayanamayacağı aziz milletimin geleceği sevgili çocuklar; Atalarımızın ağır bedeller ödeyerek kurduğu cumhuriyetimizi koruyacak, sonsuza kadar yaşatacak olan geleceğimiz, umudumuz sizlersiniz. 23 Nisan 1920’de “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyerek Büyük Millet Meclisi’ni açan ve bağımsız, egemen bir devleti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla yad ediyorum. Hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”