Aliağa’da çocukların motosiklet heyecanı

Aliağa Belediyesinin ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kutlama etkinlikleri kapsamında hazırladığı ‘23 Nisan Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali’ gerçekleştirilen birbirinden eğlenceli etkinliklerle devam ediyor.
Programın ikinci gününde çocuklara motosikleti tanıtmak, sevdirmek ve güvenli bir şekilde kullanmayı öğretmek amacı ile ‘Motosiklet Kullanmayı Öğreniyorum’ etkinliği düzenlendi. Aliağa Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik iki gün boyunca Motosiklet kullanmak isteyen 9-14 yaş gurubu tüm çocuklara açık olacak.
Avcı Ramadan Çocuk ve Rekreasyon Alanı’ndaki etkinliğin ilk gününde çocuklar ve aileler katılımın ücretsiz olduğu organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Motosiklete binmek isteyen çocukların kayıtları alınarak kendilerine Aliağa Belediyesi tarafından 23 Nisan T-Shirtleri ve şapkaları dağıtıldı. Büyük bir heyecanla motosiklet kullanmayı bekleyen çocuklara öncelikle TMF’nin uzman eğitmenleri tarafından güvenli motosiklet kullanım teknikleri anlatıldı. Motosiklete binmeden önce motosiklet kıyafeti ve koruma ekipmanları hakkında çocuklara bilgiler verildi. Motosiklet ile ilgili genel bilgiler alan çocuklar, 50 cc motosikletlerle saha içerisinde sürüş pratikleri yaptı.
’Çocuklarımız bilinçleniyor ve duyarlı hale geliyor’
Çocuklara her şeyden önce güvenli motosiklet kullanımını öğretmek istediklerini belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Motosiklet Eğitmeni Tayfun Akın, “Eğitimimiz iki gün sürecek. Yaklaşık olarak 500 yüz çocuğa motosiklet kullanma eğitimi vereceğiz. Çocuklarımıza kazaları anlatıyoruz. Motosiklet kullanırken asıl önemli olan unsurun koruma kıyafetleri olduğunu anlatıyoruz. Kaskın, omuzlukların, dirsekliklerin ve dizliklerin önemini vurguluyoruz. Verdiğimiz eğitimler sonunda çocuklarımız bilinçleniyor ve duyarlı hale geliyor. Babalarını dahi kasksız motosiklete bindirmiyorlar. Eğitimlerimiz yarında devam edecek. Eğitimlerin gerçekleşmesinde katkısı olan Aliağa Belediyesi’ne ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum.
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