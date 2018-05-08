Aliağa'da inşaat işçilerinin yemekten zehirlendiği iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, rafineri inşaatında işçilerin yemekten zehirlendiği iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulunan yüklenici firma, rahatsızlandığını belirtilen çalışanların büyük bölümünde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.
Açıklamada, ilçede yapımı süren STAR Rafineri inşaatındaki alt yüklenici şirketlere bağlı toplam 148 işçinin, dün, mide bulantısı şikayetiyle revire başvurduğu kaydedildi.
Yaklaşık 15 bin işçinin çalıştığı rafineri inşaatında, tüm süreçlerin ulusal ve uluslararası normlar dikkate alınarak gerçekleştirildiği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:
"STAR Rafineri'nin ana yüklenici şirketi olan TSGI MI şirketinden edinilen bilgiye göre, işyeri hekimi tarafından yapılan ön incelemede, rahatsızlık bildiren çalışanların büyük bölümünde zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Bir grup çalışan, kamp revirinde ayakta tedavi edilirken, 3 çalışan, işyeri hekimi tarafından görülen lüzum üzerine hastaneye sevk edilmiştir. Kendi isteğiyle Aliağa Devlet Hastanesi'ne başvuran bir çalışan ile birlikte toplam 4 kişi, hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir."
Açıklamada, çalışanlardan ve gıdalardan alınan numunelerin, ilgili laboratuvarlara gönderildiği belirtilerek, inceleme ve soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.
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