HABER

Aliağa'da inşaat işçilerinin yemekten zehirlendiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:27 | Son Güncelleme

Yüklenici firma: - "İşyeri hekimi tarafından yapılan ön incelemede, rahatsızlık bildiren çalışanların büyük bölümünde zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Aliağa Devlet Hastanesi’ne başvuran toplam 4 kişi, ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir"

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, rafineri inşaatında işçilerin yemekten zehirlendiği iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulunan yüklenici firma, rahatsızlandığını belirtilen çalışanların büyük bölümünde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

Açıklamada, ilçede yapımı süren STAR Rafineri inşaatındaki alt yüklenici şirketlere bağlı toplam 148 işçinin, dün, mide bulantısı şikayetiyle revire başvurduğu kaydedildi.

Yaklaşık 15 bin işçinin çalıştığı rafineri inşaatında, tüm süreçlerin ulusal ve uluslararası normlar dikkate alınarak gerçekleştirildiği vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"STAR Rafineri'nin ana yüklenici şirketi olan TSGI MI şirketinden edinilen bilgiye göre, işyeri hekimi tarafından yapılan ön incelemede, rahatsızlık bildiren çalışanların büyük bölümünde zehirlenme bulgusuna rastlanmamıştır. Bir grup çalışan, kamp revirinde ayakta tedavi edilirken, 3 çalışan, işyeri hekimi tarafından görülen lüzum üzerine hastaneye sevk edilmiştir. Kendi isteğiyle Aliağa Devlet Hastanesi'ne başvuran bir çalışan ile birlikte toplam 4 kişi, hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir."

Açıklamada, çalışanlardan ve gıdalardan alınan numunelerin, ilgili laboratuvarlara gönderildiği belirtilerek, inceleme ve soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Fuhuş rezaleti! Bu halde basıldıFuhuş rezaleti! Bu halde basıldı
Ünlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışıÜnlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışı
Gündeme bomba gibi düşecek iddiaGündeme bomba gibi düşecek iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aliağa gıda zehirlenmesi işçi STAR Rafineri

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.