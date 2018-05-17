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Aliağa'da köylülerden arazi satışı ve yol yapımı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Belediye Meclisi'nin Çaltıdere Mahallesi'nde 3, Bozköy Mahallesi'nde ise 4 parselin satışı için belediye encümenine yetki vermesi üzerine başlatılan yol yapım çalışmaları sırasında, kendi arazilerine girildiğini öne süren köylüler tepki gösterdi.

Aliağa'da köylülerden arazi satışı ve yol yapımı tepkisi

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Belediye Meclisi'nin Çaltıdere Mahallesi'nde 3, Bozköy Mahallesi'nde ise 4 parselin satışı için belediye encümenine yetki vermesi üzerine başlatılan yol yapım çalışmaları sırasında, kendi arazilerine girildiğini öne süren köylüler tepki gösterdi. Encümenin bugün Çaltıdere'deki arazilerin satışını yapacak olması nedeniyle Aliağa Belediyesi önünde toplanan köylüler, "Başkan dışarı", "Başkan bize hesap verecek" sloganları attı.
Aliağa Belediyesi Encümeni kararıyla, geçen yıl Ağustos ayında Çaltıdere Mahallesi'ndeki arazilerin bir bölümü satıldı. Satılan bu arazilerde yol açılması için Aliağa Belediyesi tarafından bir süre önce çalışma başlatıldı. Ancak kepçe ve dozerlerle yapılan yol çalışması sırasında özel mülkiyetlerine girildiğini ileri süren köylüler, duruma tepki gösterip, çalışmaların durdurulmasını ve kendilerine konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.
Kendilerine bir açıklama yapılmadığını belirten köylüler, bu sabah Çaltıdere Taş Kahvehane'de toplanıp, Çaltıdere Mahallesi Muhtarı Selahattin Yıldız, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz ve İYİ Parti Aliağa İlçe Başkanı Yücel Karaşan'a bu konudaki sıkıntılarını iletti. Bu sırada, bugün saat 14.30'da belediye encümeninin toplanarak Çaltıdere Mahallesi'ndeki bazı araziler hakkında da satış kararı alacağını öğrenen köylüler, minibüslerle Aliağa Belediyesi önüne gelerek, Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar'la görüşmek istedi. Ancak köylüler Başkan Acar ile görüşemedi. Buna öfkelenen köylüler, "Başkan dışarı", "Başkan bize hesap verecek", "Serkan Acar istifa" sloganları attı. Kapıdaki zabıtalar ve belediye görevlileri köylüleri sakinleştirmeye çalıştı.
Açıklama yapmak üzere dışarı çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Karataş'ın, encümenin satış kararında imzasının bulunduğunu söylemesi üzerine, köylüler tepkilerini yükseltti. Belediye Başkanı Acar gelip, kendilerine bir açıklama yapıncaya ayrılmayıp, eylemlerini sürdüreceğini belirten, çoğunluğu kadın köylüler, kapı önünde oturarak eyleme başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, "Daha önce bizim satışına karşı çıktığımız Çaltıdere'nin arka tarafındaki arazilere yol açılmak isteniyor. Bazı özel arazilere girilmiş. Köylü ayaklanmış. Vatandaşlar, 'Bizim isteğimiz dışında bu yolu nasıl geçiyorsun' diyor. Geçtiğimiz yıl zaten bir kriz olmuştu. 597 dönümlük 3 parsel araziyi de adrese teslim şekilde, alıcıları belli olarak satmışlardı. Ona da bir tepki var. Şimdiki satışlarla ilgili AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri encümene yetki vermişlerdi. Geçen hafta biz de itiraz etmiştik. Bu satış da encümende gerçekleşecek. Ona karşı çıkıyor bu insanlar" dedi.
Durmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu arasındaki, arazi satışı konusundaki görüş ayrılığını da hatırlatıp, "Aziz Başkan geçen sene satılan ve o zaman 150 milyon TL olan arazi için, 'Biz alalım' demişti. Yaklaşık 600 dönümlük alan ağustos ayında satıldı. Yeni satışlar ise Çaltıdere'de 3, Bozköy'de 4 parseli kapsıyor. Bugün Çaltıdere'dekileri satıyorlar. Yarın Bozköy'dekileri satacaklar. Biz başından beri köy mülklerinin satışına karşıyız. Aliağa'dakiler sadece bir satış değil, arazilerin ahlaksız bir şekilde yandaşlara devredilmesidir. Aziz Başkan'ın dediği gibi değerinin onda birine veriliyor. Bu yağmaya karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu satışın altına imza atan ve alanlar yarın bir gün hesap verecek" diye konuştu.
Köylülerin oturma eylemi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Aliağa'da köylülerden arazi satışı ve yol yapımı tepkisiAliağa'da köylülerden arazi satışı ve yol yapımı tepkisiAliağa'da köylülerden arazi satışı ve yol yapımı tepkisi

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