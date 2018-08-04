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Aliağa'da kuru yük gemisinin ambarında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

Arızası nedeniyle seferden alınarak gemi söküme yönlendirilen buğday yüklü geminin ambarında çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde buğday yüklü kuru yük gemisinin ambar kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, arızası nedeniyle bir süredir Aliağa açıklarında demirli bulunan ve seferden alınarak gemi söküme yönlendirilen 6 bin 221 grostonluk kuru yük gemisi Koza'nın yaklaşık bin 800 ton buğday yüklü ambar bölümünde yangın çıktığı ihbarı alındı.

Aliağa Liman Başkanlığı'nın sevk ettiği itfaiye römorkörlerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmasının ardından gemi, söküm için Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'ne çekildi.

Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla ilgili endişe edecek bir durum olmadığını belirterek, "Alev alev değil içten içe olan bir yangın. Limana yanaştırılıp tahliye edildikten sonra gemi söküme gidecekti. Ancak yangın nedeniyle emniyetli görmedik. Direk gemi söküme yanaştırdık. Bizim tahminimize göre ambarları havalandırmadıkları için yanma başlamış. Korkulacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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