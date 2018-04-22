Aliağa’da sokakta bayram var

Aliağa Belediyesi’nin ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kutlama etkinlikleri kapsamında hazırladığı ‘Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali’ renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.
‘23 Nisan Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali’ ikinci gün programı Sanat Sokağı’nda düzenlenen etkinliklerle son buldu. Görsel ve sanatsal etkinliklerin beğeniye sunulduğu ‘Sanat Sokağı’nda keyifli dakikalar yaşandı.
Marmelat kukla şov kahkahaya boğdu
Sanat Sokağı’ndaki etkinlikler Aliağa Belediye Bandosu’nun müzik dinletisi ile başladı. Sanat sokağını dolduran miniklerin zaman zaman Aliağa Belediye Bandosuna şeflik yapması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Ardından sahne alan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) kursiyerlerinin zeybek gösterisi ve modern danslar gurubunun şovu ilgiyle izlendi. Merakla beklenen Marmelat Kukla şov ise çocukları kahkahaya boğdu.
Ağaband’den müzik ziyafeti
Her anı dolu dolu eğlence ile geçen gecenin sonunda Ağaband müzik grubu sahne aldı. Gittikleri her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Ağaband gurubunun solistleri Onur Yılmaz, Hande Ülker Şen ve Onur Haskan seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
“Marmelatın birebir çocuklar ile konuşması gerektiğine inandım”
Marmelat Kukla şovu ile çocuklara keyifli saatler yaşatan Çiğdem Dağtekin, kuklanın çocuk eğitimi üzerinde önemli etkisi olduğunu söyledi. Marmelat gösterisini ilk olarak tiyatro sanatında kullandığını belirten Dağtekin, “Marmelatın çocuklar üzerindeki etkisini fark ettikten sonra Marmelatın birebir çocuklar ile konuşması gerektiğine inandım. Nefesimi ve diyafram tekniklerini kullanarak Marmelatı geliştirdim” dedi.
Aliağalı çocukların Marmelata olan ilgilerinin de üst seviyede olduğunu sözlerine ekleyen Dağtekin, “23 Nisan etkinlikleri kapsamında çok güzel çok eğlenceli bir akşam yaşadık. Aliağalıların ilgisi çok iyiydi. Gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.
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