Aliağa’da Turizm Haftası kutlanacak

Toplumda turizm konusunda farkındalığı artırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen Turizm Haftası, Aliağa’da bir dizi programla kutlanacak.
Bu yıl 42. kez kutlanacak Turizm Haftasında Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikler ile turizmin önemine vurgu yapılacak. TÜPRAŞ Halk Eğitim Merkezinde 18 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak olan program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Türkiye tanıtım sinevizyon gösterimi yapılacak. Öğrenciler tarafından turizm konulu skeç gösterisi ile Aşuk-Maşuk oyunu sahnelenecek. Program halk oyunları gösterisi ile son bulacak.
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