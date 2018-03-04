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Aliağalı çocukların mutlu günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 17:54 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi, ‘Haydi Çocuklar Şenliğe’ etkinlikleri ile Aliağalı minikleri tiyatro ve eğlence aktiviteleriyle bir araya getirmeye devam ediyor.

Aliağalı çocukların mutlu günü

Aliağa Belediyesi, ‘Haydi Çocuklar Şenliğe’ etkinlikleri ile Aliağalı minikleri tiyatro ve eğlence aktiviteleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Yoğun ilgi gören etkinliklerin ikinci haftasında ‘Prens ve Rapunzel’ isimli müzikli çocuk oyunu miniklerle buluştu.
Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda çocuklar için özel olarak kurulan ısıtmalı şişme çadırda gerçekleştirilen etkinlikler miniklere mutlu bir hafta sonu daha yaşattı. Etkinlikler kapsamında ‘Prens ve Rapunzel’ isimli oyun ikişer seans halinde minikler için sahnelendi. Minikler büyük bir ilgiyle izledikleri oyuna zaman zaman interaktif katılımda sağladı.
Hafta sonunun tadını aileleriyle birlikte Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda keyifli saatler yaşayarak geçiren minikler tiyatronun ardından kendileri için hazırlanan sihirbaz, animasyon, palyaço gösterileri ve yüz boyama aktiviteleriyle doyasıya eğlendi. Etkinlikler sırasında miniklere süt, kek, pamuk helva ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Minikler şenlik havasında geçen etkinliklerden güzel bir hafta sonu yaşamanın mutluluğu ile ayrıldı.

Aliağalı çocukların mutlu günü

Aliağalı çocukların mutlu günü

Aliağalı çocukların mutlu günü

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