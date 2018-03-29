Aliağalılar ’Kelime Bulmaca’yı çok sevdi

Ekranların sempatik sunucusu Ali İhsan Varol’un yönettiği ‘Kelime Bulmaca Oyunu’ üçüncü hafta programı ile Aliağalılarla buluştu.

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında organize edilen ‘Kelime Bulmaca Oyunu’ geçmiş haftalarda olduğu gibi üçüncü hafta programında da yoğun ilgi gördü. Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt ile çok sayıda izleyici katıldı. Programı yakından takip etmek isteyen bulmaca severler salonun tamamını doldurdu. Sahnedeki neşesine interaktif sunumunu da dahil eden Ali İhsan Varol, hem yarışmacılara hem de katılımcılara eğlence dolu saatler yaşattı.

Kelime Bulmaca Oyunu’nun üçüncü hafta konukları Canan Seçgin Ertem, Nilüfer Varol, Ruken Arslan Çuhadar, Nazan Başkan Ay, Serhat Erkal, İdris Balaban, Mesut Öztürk ve Arif Güven oldu. Kelimeleri en hızlı şekilde tahmin eden Canan Seçgin Ertem üçüncü haftanın birincisi oldu. Ali İhsan Varol elenen yarışmacılara Ağapark giriş kartı olan birlik kart hediye etti.

Eğlencenin ve bulmaca heyecanının hiç dinmediği programın sonunda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tüm yarışmacıları tek tek tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Her zaman olduğu gibi keyifli bir yarışma izlediklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’da birinci olarak televizyon programında yarışmaya hak kazanan yarışmacılarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Aliağa’yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Ayrıca tüm esnaf arkadaşlarımıza da yarışmaya katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.