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Alibeyköy Barajı'nda dehşet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

Serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuktan biri kurtarılırken, diğer iki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Alibeyköy Barajı'nda dehşet!

Alınan bilgiye göre, Nurullah Yanak (11), kardeşi Şefik Yanak (8) ve arkadaşları Mustafa Altan (11) serinlemek amacıyla öğle saatlerinde Alibeyköy Barajı'na girdi.

Baraj kenarında bulunan vatandaşlar çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak Nurullah Yanak'ı kurtardı. Diğer çocuklar ise gözden kayboldu.

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Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri, Şefik Yanak ve Mustafa Altan'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Olay yerine gelen ailelerin endişeli bekleyişi devam ediyor.

AA

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Alibeyköy Barajı baraj boğulma Eyüp

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