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ALİBEYKÖY BARAJINDA 2 ÇOCUK KAYBOLDU  (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 14:25 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK- İSTANBUL DHA Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu.

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK- İSTANBUL DHA
Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu. 1 çocuk kurtarıldı. 2 kişi ise gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Arama çalışmaları
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