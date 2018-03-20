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Alibeyköy trafiği tarihe karışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

Alibeyköy’deki trafik yoğunluğu ile ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bizim dışımızdaki ilçelerden gelen trafik bizi olumsuz etkiliyor.

Alibeyköy trafiği tarihe karışacak

Alibeyköy’deki trafik yoğunluğu ile ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bizim dışımızdaki ilçelerden gelen trafik bizi olumsuz etkiliyor. Ama ben her şeye rağmen bu sene sonunda inşallah bu trafik sorunlarının tarihe karışacağını iddia ediyorum” dedi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı bir programda, Alibeyköy’de oluşan trafik de gündeme geldi.
“Alibeyköy trafiği sürekli takip ettiğimiz bir konu. Ama çok net şekilde ifade edeyim, bizim ilçemiz trafik rahatlığı bakımından İstanbul’un en iyi ilçesidir” diyen Başkan Remzi Aydın şöyle devam etti;
“Bizim bu bölgelerdeki trafiğimiz Kağıthane ve Fatih’ten kaynaklanıyor. Bilgi Üniversitesinin ötesinde bulunan tünelin olduğu yerde başlayan trafik, Alibeyköy’e doğru geri basıyor. Mısırın olduğu yerde ufak bir trafik yoğunluğu oluyor ama bu aşılmaz bir durum değil.”
Alibeyköy merkezinde bulunan mısırın olduğu yerde düzenlemenin yapıldığını hatırlatan Başkan Remzi Aydın, “Buradaki çalışmalarda olumlu sonuçlar alındığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir düzenleme daha yapacak. Biz birden çok sert ve radikal müdahale yaptırmak istemiyoruz. Çünkü geri dönüşü zor oluyor. O yüzden kademeli olarak düzenlemeler yapıyoruz. Mısırın olduğu yerde o bölgeye bir düzenleme daha yaptırmak istiyoruz” dedi.
Başkan Remzi Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Esas itibariyle Bilgi Üniversitesinde bulunan bölgede geri basan trafikten kaynaklanan sorun bunlara neden oluyor. Bu sorunlar yeni yapılacak düzenlemelerle rahatlayacağını düşünüyorum. Sabah saatlerinde ben de bakıyorum. Eyüpsultan sahil üzerinden merkezden Alibeyköy yönünde her hangi bir trafik engeli yok. Ancak Ayvansaray’dan itibaren var olan trafik bizim iskeleye kadar basıyor. Bizim dışımızdaki ilçelerden gelen trafik bizi olumsuz etkiliyor. Ama ben her şeye rağmen bu sene sonunda İnşallah bu trafik sorunlarının tarihe karışacağını iddia ediyorum. Bunu inanarak söylüyorum. Silahtarağa Tünelinde yol aldık gidiyoruz. Yıl sonuna bitmiş olacak. Silahtarağa Tüneli faaliyete geçtiği zaman Alibeyköy trafiği tarihe karışacak."

“Tramvay, bir saatte 15 bin yolcu taşıyacak”
İlçedeki metro projeleri ile ilgili konuşan Başkan Aydın, "Metromuz ve tramvayımız faaliyete başlayacak. Böylelikle sabahları çoğu kişi özel araçlar yerine toplu taşımayı kullanacak. Sadece bir saatte 15 bin yolcuyu taşıyacak kapasitede tramvaya sahip olacağız. Bu mükemmel bir kazanım olacak. Dolayısıyla sabahları binlerce insanı evinden işe götürecek bir tramvaya sahipseniz otobüslere çok gerek duymayacağız. Bu konuda biraz daha sabır istiyorum. Biz gerçekten planlı bir şekilde hareket ediyoruz. Neyi ne için yaptığımızın farkındayız. İlçemizde tekerlekli araçları azaltmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Raylı sistemleri artırmak istiyoruz. Bunların yanında tünellerimiz faaliyete geçecek. Silahtarağa Tüneli’nden sonra yeni bir tünelimiz daha faaliyete geçecek. O da İslambey ve Yeşilpınar’ı etkiliyor" dedi.

“Vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyorum”
Çalışmalar nedeniyle vatandaşlardan sabır beklediğini belirten Aydın, "Başakşehir’e uzanan ciddi bir tünel çalışması faaliyete geçecek. Bunlar yakın tarihlerde hizmete açılacak işler olacak. Tekrar söylüyorum ilçemizin ulaşım konusundaki rahatlığını şimdiden görüyorum ve çok mutluyum bunun heyecanını yaşıyorum. Sadece vatandaşımızdan biraz sabır bekliyorum. Bu işler beklemeden sabır etmeden olmaz. Yer altından ve yer üstünden yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.

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