Alıç sirkesine ilgi artıyor

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yetişen alıç meyvesinden elde edilen alıç sirkesine her geçen gün ilgi artıyor.
Ülkemizin birçok farklı bölgesinde akdiken, kuş yemişi, alış, kızlar yemişi ya da geyik dikeni gibi çeşitli isimlerle adlandırılan alıç meyvesinin hipertansiyon ve kolesterolü düşürücü etkisi ve içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde kalp rahatsızlıklarının oluşumunun azalmasındaki etkisi ile son zamanlarda çokça tercih ediliyor. Alıç meyvesinin toplandıktan sonra iki, üç yıl meşe fıçılarında bekletilerek asit seviyesinin düşürüldüğünü ifade eden alıç sirkesi üreticisi Yasin Tezcan, “Asitlik derecesi düşürülüyor. Meşe fıçılarında bekletiyoruz. Asidik derecesi doksanken 3,4 ve 5 dereceye düşürüyoruz. Sirkenin içerisinde tortu mutlaka olur. Alıç meyvesini İç Anadolu’da her yerde bulabilirsiniz. Çocukluğumuzun meyvesidir. Sirke fiyatı 20 liradır. Fiyatının 20 lira olmasının sebebi; süreç uzun ve asitlik derecesini düşürebilmek için doğal yollar tercih ediliyor” dedi.
“Birçok rahatsızlığa fayda sağlıyor”
Alıç sirkesinin içeriğinde bulundurduğu faydalı bileşenler sayesinde birçok rahatsızlığın tedavisinde destekleyici olarak fayda sağlayabileceğini belirten Tezcan, “Kadınlar bu sirkeyi her şeyde kullanabilir. Temizlikte bile kullanabilir. Alıç; kalp damar rahatsızlıklarında, zayıflamada, şeker, kolesterol ve vücuttaki fazla yağların atılmasında fayda sağlar. Doğal sirkeyi tavsiye ediyoruz. Mideye zarar vermez. Asitlik derecesi düşürülmüş ve içinde herhangi bir kimyasal olmayana sirkelere yönelmek gerekir” şeklinde konuştu.
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı: Yaralılar var
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum