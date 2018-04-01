HABER

Alıç sirkesine ilgi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:11 | Son Güncelleme

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yetişen alıç meyvesinden elde edilen alıç sirkesine her geçen gün ilgi artıyor.Ülkemizin birçok farklı bölgesinde akdiken, kuş yemişi, alış, kızlar yemişi ya da geyik dikeni gibi çeşitli isimlerle adlandırılan alıç meyvesinin hipertansiyon ve kolesterolü düşürücü etkisi ve içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde kalp rahatsızlıklarının oluşumunun azalmasındaki etkisi ile son zamanlarda çokça tercih ediliyor.

Alıç sirkesine ilgi artıyor

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yetişen alıç meyvesinden elde edilen alıç sirkesine her geçen gün ilgi artıyor.
Ülkemizin birçok farklı bölgesinde akdiken, kuş yemişi, alış, kızlar yemişi ya da geyik dikeni gibi çeşitli isimlerle adlandırılan alıç meyvesinin hipertansiyon ve kolesterolü düşürücü etkisi ve içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde kalp rahatsızlıklarının oluşumunun azalmasındaki etkisi ile son zamanlarda çokça tercih ediliyor. Alıç meyvesinin toplandıktan sonra iki, üç yıl meşe fıçılarında bekletilerek asit seviyesinin düşürüldüğünü ifade eden alıç sirkesi üreticisi Yasin Tezcan, “Asitlik derecesi düşürülüyor. Meşe fıçılarında bekletiyoruz. Asidik derecesi doksanken 3,4 ve 5 dereceye düşürüyoruz. Sirkenin içerisinde tortu mutlaka olur. Alıç meyvesini İç Anadolu’da her yerde bulabilirsiniz. Çocukluğumuzun meyvesidir. Sirke fiyatı 20 liradır. Fiyatının 20 lira olmasının sebebi; süreç uzun ve asitlik derecesini düşürebilmek için doğal yollar tercih ediliyor” dedi.

“Birçok rahatsızlığa fayda sağlıyor”
Alıç sirkesinin içeriğinde bulundurduğu faydalı bileşenler sayesinde birçok rahatsızlığın tedavisinde destekleyici olarak fayda sağlayabileceğini belirten Tezcan, “Kadınlar bu sirkeyi her şeyde kullanabilir. Temizlikte bile kullanabilir. Alıç; kalp damar rahatsızlıklarında, zayıflamada, şeker, kolesterol ve vücuttaki fazla yağların atılmasında fayda sağlar. Doğal sirkeyi tavsiye ediyoruz. Mideye zarar vermez. Asitlik derecesi düşürülmüş ve içinde herhangi bir kimyasal olmayana sirkelere yönelmek gerekir” şeklinde konuştu.

Alıç sirkesine ilgi artıyor

Alıç sirkesine ilgi artıyor

Alıç sirkesine ilgi artıyor

Alıç sirkesine ilgi artıyor

Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?
Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
Diyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardıDiyarbakır'da roketatar ve silahlarla saldırmışlardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İlginizi Çekebilir

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Böyle iğrençlik görülmedi!

Böyle iğrençlik görülmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.