Alıç sirkesine ilgi artıyor

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yetişen alıç meyvesinden elde edilen alıç sirkesine her geçen gün ilgi artıyor.

Ülkemizin birçok farklı bölgesinde akdiken, kuş yemişi, alış, kızlar yemişi ya da geyik dikeni gibi çeşitli isimlerle adlandırılan alıç meyvesinin hipertansiyon ve kolesterolü düşürücü etkisi ve içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde kalp rahatsızlıklarının oluşumunun azalmasındaki etkisi ile son zamanlarda çokça tercih ediliyor. Alıç meyvesinin toplandıktan sonra iki, üç yıl meşe fıçılarında bekletilerek asit seviyesinin düşürüldüğünü ifade eden alıç sirkesi üreticisi Yasin Tezcan, “Asitlik derecesi düşürülüyor. Meşe fıçılarında bekletiyoruz. Asidik derecesi doksanken 3,4 ve 5 dereceye düşürüyoruz. Sirkenin içerisinde tortu mutlaka olur. Alıç meyvesini İç Anadolu’da her yerde bulabilirsiniz. Çocukluğumuzun meyvesidir. Sirke fiyatı 20 liradır. Fiyatının 20 lira olmasının sebebi; süreç uzun ve asitlik derecesini düşürebilmek için doğal yollar tercih ediliyor” dedi.