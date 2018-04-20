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Alıcık; “Sosyal belediyecilik projelerine öncülük ediyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

Sanata, sanatçıya, eğitime ve spora sağladığı desteğin yanı sıra kültürel gelişime büyük katkı sunan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Yeşil Mahalle sakinlerine ulaşım desteği verdi.Nazilli Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Yeşil Mahalle sakinlerine ulaşım desteği sağladı.Mahalle sakinleri ile birlikte Çanakkale Şehitliği, 57’nci Alay Şehitliği ve Kilitbahir Kalesi’ni ziyaret eden Yeşil Mahalle Muhtarı Bekir Kahyaoğlu, “Bizim için çok güzel bir gezi oldu.

Sanata, sanatçıya, eğitime ve spora sağladığı desteğin yanı sıra kültürel gelişime büyük katkı sunan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Yeşil Mahalle sakinlerine ulaşım desteği verdi.
Nazilli Belediyesi sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında, Çanakkale’ye gezi düzenleyen Yeşil Mahalle sakinlerine ulaşım desteği sağladı.
Mahalle sakinleri ile birlikte Çanakkale Şehitliği, 57’nci Alay Şehitliği ve Kilitbahir Kalesi’ni ziyaret eden Yeşil Mahalle Muhtarı Bekir Kahyaoğlu, “Bizim için çok güzel bir gezi oldu. Tarihimizi ve tarihi yerlerimizi gidip yerinde gördük. Şehitliklerimizi ziyaret etme imkanı bulduk. Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Kültürel gelişime verilen katkının süreceğinin altını çizen Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında büyük hizmetler verdiğimize inanıyorum. Bu anlamda, kültür sanat festivalinden Alzheimer merkezine, huzur evinden sanat konserlerine, evde bakım projesinden restorasyon çalışmalarına kadar onlarca projeye imza attık. Bir anlamda sosyal belediyecilik projelerine öncülük ettik. En büyük gayemiz ise, ürettiğimiz bu projelerin tüm kesime hitap etmesi, herkesi kucaklamasıydı. Projelerle ilgili kararlar alırken muhtarlarımızla ve halkımızla sürekli istişare halinde olduk. Sağ olsun onlarda ürettiğimiz projelere büyük teveccüh gösterdi. Bugün Çanakkale’yi ziyaret eden vatandaşlarımız bizden ulaşım desteği istedi. Biz de Nazilli Belediyesi olarak kendilerini kırmadık. Düzenlenen bu geziler sosyal belediyecilik anlayışımızın en küçük örneklerinden biri diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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