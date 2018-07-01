"Alimlerin, Türkiye'de bir araya gelmesi Allah'ın inayetidir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı Said Yüce, "2-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan '9. Uluslararası Lisansüstü Risale-i Nur Çalışmaları Konferansı'na Singapur, İngiltere, Pakistan ve Hindistan'dan gelen profesörler ve öğretim üyeleri, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine kendi uzman oldukları alanlarda ders verecek." dedi.
Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca düzenlenen "9. Uluslararası Lisansüstü Risale-i Nur Çalışmaları Konferansı"nın, 2-6 Temmuz tarihleri arasında yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.
Vakfın, 40 yıldır sosyal hayatın içerisinde sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Yüce, "Özellikle üniversitelerle ve akademik camiayla Türkiye'de uluslararası sempozyumlar düzenledik. Vakfımızın amacı, insanlığın içinde bulunduğu manevi hastalık ve sosyal problemlere karşı Kur'an-ı Kerim eczanesinden reçeteler sunmaktır." dedi.
Yüce, en son yaptıkları uluslararası sempozyuma yaklaşık 40 ülkeden 200 akademisyenin katıldığını belirterek, "9. Uluslararası Lisansüstü Risale-i Nur Çalışmaları Konferansı"na gelen doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra, çeşitli dünya üniversitelerinden katılımcılar olduğunu anlattı.
Risale-i Nur ve Bedüzzaman Said Nursi'nin hayatıyla ilgili doktora çalışması yapan yabancı akademisyenleri misafir ettiklerini dile getiren Yüce, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünyanın içinde bulunduğu manevi buhranlar ve insanlığın bir numaralı problemi, güvenlik problemidir. Anarşi, terör, kadına şiddet ve her türlü kanunsuz yanlış davranışlara karşı siyaset kurumu, üniversiteler, sosyologlar, psikologlar sürekli çare aramalarına rağmen, dünyada suçlar azalmıyor. Biz, Kur'an-ı Kerim eczanesinden bu suçları ortadan kaldıracak ya da en aza indirecek ne gibi çare ve çözümler getirebiliriz? Bunlar üzerinden toplantılar ve akademik çalışmalar tertipliyoruz. Çıkan sonuçlar ise bu asrın en büyük eksikliğinin, iman noktasındaki zafiyet olduğudur."
-"Risale-i Nur'u daha iyi anlamak için buradayım"
Yüce, insanların suça ve her türlü şiddete, kendi vicdanıyla karşı koyması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"2-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan konferanslarımızda, yaklaşık 20 akademisyen arkadaşımızın tebliği sunulacak ve akademisyenler, karışıklı görüş alışverişinde bulunacaklar. 2-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan '9. Uluslararası Lisansüstü Risale-i Nur Çalışmaları Konferansı'na Singapur, İngiltere, Pakistan ve Hindistan'dan gelen profesörler ve öğretim üyeleri, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine kendi uzman oldukları alanlarda ders verecek. Bütün bunların çok önemli ve faydalı çalışmalar olduğunu düşünüyorum. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı olarak, devletin ve ülkelerin yapması gereken işlere destek olmak amacıyla, manevi bir yardımcı olarak bu işleri gerçekleştiriyoruz."
Pakistan'dan konferans için gelen akademisyen Ömer Faruk Abdullah ise bir yıl önce Risale-i Nur okumaya başladığını vurgulayarak, "Risale-i Nur'u daha iyi anlamak için buradayım. Vakfın, yaptığı çalışmalardan çok etkilendim. Kendi ülkelerinde bir araya gelemeyen alimlerin, Türkiye'de uluslararası sempozyumda bir araya gelmesi Allah'ın inayetidir." değerlendirmesinde bulundu.
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