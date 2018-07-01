"Alimlerin, Türkiye'de bir araya gelmesi Allah'ın inayetidir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı Said Yüce, "2-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan '9. Uluslararası Lisansüstü Risale-i Nur Çalışmaları Konferansı'na Singapur, İngiltere, Pakistan ve Hindistan'dan gelen profesörler ve öğretim üyeleri, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine kendi uzman oldukları alanlarda ders verecek." dedi.

Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca düzenlenen "9. Uluslararası Lisansüstü Risale-i Nur Çalışmaları Konferansı"nın, 2-6 Temmuz tarihleri arasında yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Vakfın, 40 yıldır sosyal hayatın içerisinde sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Yüce, "Özellikle üniversitelerle ve akademik camiayla Türkiye'de uluslararası sempozyumlar düzenledik. Vakfımızın amacı, insanlığın içinde bulunduğu manevi hastalık ve sosyal problemlere karşı Kur'an-ı Kerim eczanesinden reçeteler sunmaktır." dedi.

Yüce, en son yaptıkları uluslararası sempozyuma yaklaşık 40 ülkeden 200 akademisyenin katıldığını belirterek, "9. Uluslararası Lisansüstü Risale-i Nur Çalışmaları Konferansı"na gelen doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra, çeşitli dünya üniversitelerinden katılımcılar olduğunu anlattı.