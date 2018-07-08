HABER

Alın terine kömür karası karışanlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Kırklareli'deki ocaklarda toz ve dumanın içinde çalışan işçiler evlerine ekmek götürmenin mücadelesini veriyor - Yıl boyunca ateş karşısında, duman ve is kokusuna aldırış etmeden mücadele eden odun kömürü işçilerinin zorlu mesaisine AA ekibi tanıklık etti - 20 yıldır geleneksel yöntemlerle üretim yapan Harun Altuntaş: - "Yüzümüzden, elimizden kara hiç eksik olmaz. İliğimize, kemiğimize kadar toz işliyor"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'deki torlukçular elleri ve yüzlerindeki karaya rağmen evlerine götürdükleri helal kazancın iç huzurunu yaşıyor.

Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde, zor şartlar altında çalışan kömür odunu üreten işçilerin alın terleri ile üretimin yapıldığı ocaklardan çıkan kömür tozu ve isin birleşmesi ile yüzlerinde kömür karasını taşıyan işçiler evlerine ekmek götürmenin mücadelesini veriyor.

Yıl boyunca ateş karşısında, duman ve is kokusuna aldırış etmeden mücadele eden işçiler mangal kömürü olarak da bilinen odun kömürünü geleneksel yöntemlerle üretiyor.

Her yıl Orman İşletme Şefliklerince verilen ve adına ''makta'' denilen orman kesim yerinden elde ettikleri meşe odununun bir kısmını kendi yakacak ihtiyacı için kullanan orman köylüleri kalanından elde ettiği odun kömürünü satarak geçimlerini sağlıyor.

Köylüler Istranca ormanlarındaki ağaçlardan elde ettiği yaklaşık 40 ton odunu torluk adı verdikleri şekilde tepeleme diziyor. Üzerlerini saman ve toprakla örttükten sonra havanın durumuna göre ortalama 20 gün boyunca yakıyor.

Yanan torluğun başından ayrılmayan köylüler daha sonra duman ve is kokusuna aldırış etmeden elde ettikleri mangal kömürlerini kalitesine göre ayırıyor. Kilosu ise 1-2 liradan toptancılara satılıyor.

Torlukçulardan 20 yıldır geleneksel yöntemlerle odun kömürü üretimi yapan Harun Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal ekmeğin renginin kendilerinde "kara" olduğunu söyledi.

Odun kömürü üretimin çok meşakkatli bir iş olduğunu belirten Altuntaş, ormandan kestikleri ağaçları, odun kömürüne getirene kadar gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Yanan odunların 20 gün başından ayrılmadıkları anlatan Altuntaş, "2 saat torluğun başında durma, yanıp kül olur gider. Yanmaması için bekleyeceksin. Zor bir süreç, bunun hiç bir kolayı yok." diye konuştu.

Duman, is ve toza aldırış etmeden çalıştıklarını anlatan Altuntaş, 40 ton odundan yaklaşık 5 ton kömür ürettiklerini belirterek, "Burada iş bitmez. Yüzümüzden, elimizden kara hiç eksik olmaz. İliğimize, kemiğimize kadar toz işliyor. Biz cefasını piknikçiler ise sefasını sürer. Ama bizim işimiz bu. Biz mecburuz işimizi severek yapmaya." ifadelerini kullandı

Recai Seymen ise işin çok fazla incelik ve dikkat istediğini belirterek, "Zaman zaman rüyalarımızda torluğun yandığını görerek fırlıyoruz. Hemen torluğun başına gidiyoruz. Gerçekten bu iş zor bir iş." dedi.

İsmet Altıntaş ise sıcak havalarda zorlanıp toz, is yutsa da işini severek yaptığını kaydetti.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldıKayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kavurucu sıcağa taşıma suyla direniyorlarKavurucu sıcağa taşıma suyla direniyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kömür makta odun kömürü

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

TRT spikeri Levent Özçelik'ten Rusya-Hırvatistan maçında 'gol' skandalı!

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

10 yıldır teknede yaşayan Yeşim Büber böyle görüntülendi

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika! İstanbul E-5'te zincirleme kaza, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Adana'da apartman aidatını ödemeyenlere yöneticiden görülmemiş 'yaptırım'

Otobüste Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho’ya taciz skandalı!

Otobüste Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho’ya taciz skandalı!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz: Çift çekiliş öncesi devir!

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Bartın Irmağı'na giren yunusu denize döndürme çalışmaları sürüyor

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

Başbakan Yıldırım, köprüdeki intihar girişimini önledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.