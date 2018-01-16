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Alışveriş merkezinde büyük panik!

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 22:58 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kayseri’deki bir alışveriş merkezinde tadilatta olan bir mağazada kablolardan çıktığı tahmin küçük çaplı yangın, paniğe neden oldu.

Alışveriş merkezinde büyük panik!

Merkez Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı’ndaki bir alışveriş merkezinde, tadilat sırasında kablolardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Alışveriş merkezini duman kaplarken, müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi. Alışveriş merkezindeki görevlilerin kısa süreli müdahalesiyle yangın, söndürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri alışveriş merkezi

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