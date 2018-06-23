Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Bağlarbaşı mevkiindeki evinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Yüksel Meydan Ramazan Bayramından bir gün önce yakınları ile telefonda görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Meydan’ın ağabeyleri Saffet ve Sabahattin Meydan, kardeşlerinin kayıp olması üzerine polis ve jandarmaya bilgi erdikten sonra arama çalışmaları yapıldı. Yapılan arama çalışmalarında son olarak sanayi bölgesinde MOBESE kameralarında tespit edilen Meydan’ın arama çalışmalarına ailesi ve çocukları da katıldı. Sanayisi sitesi karşısındaki alışveriş merkezlerinin girişinde boş binanın bodrum katında yapılan aramada Yüksel Meydan’ın cesedine ulaşıldı.
Polise bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Olay Yeri İnceleme ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Meydan’ın cesedi otopsi için Büyükşehir Cenaze aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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