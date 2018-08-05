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Alışverişe giden annelerin çocukları muhtara emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Kartal Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş'ün muhtarlık bahçesine kurduğu şişme havuzda, anneleri alışverişe giden çocuklar gönüllerince eğleniyor - Muhtar Erhan Gülmüş: - "Sabah erkenden pazar alışverişine giden mahalleli, 6-10 yaş arasındaki çocuklarını bize bırakıyor. Zaten hepsi tanıdığımız insanlar. Çocuklarımıza önce kahvaltı ikram ediyoruz. Kahvaltıdan sonra da çocuklar sırayla havuza girip serinliyor"

İSTANBUL (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Kartal Atalar Mahallesi'ndeki çocuklar, anneleri alışverişe gidince muhtarlık bahçesinde kahvaltı yapıyor, bahçede kurulan havuzda eğlenceli vakit geçiriyor.

Kartal Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş, yaz döneminde alışverişe giden ve çocuklarını bırakacakları yer bulamayan anneler için çeşitli çözüm yolları geliştirdi.

Muhtarlık bahçesine şişme havuz yerleştiren Gülmüş, çocukların burada eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Gülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle mahallede pazarın kurulduğu çarşamba günleri havuza yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Mahalle halkının bu uygulamadan memnuniyet duyduğunu dile getiren Gülmüş, "Sabah erkenden pazar alışverişine giden mahalleli 6-10 yaş arasındaki çocuklarını bize bırakıyor. Zaten hepsi tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Çocuklarımıza önce kahvaltı ikram ediyoruz. Kahvaltıdan sonra da çocuklar sırayla havuza girip serinliyor." dedi.

Yaz tatilinde çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için başka projelerinin de olduğunu belirten Gülmüş, küçük bir futbol takımı da kuracaklarını ifade etti.

Muhtar Gülmüş, çocukların yaz boyunca sosyal ve sportif etkinliklere dahil olmasının çok önemli olduğu aktararak, kısıtlı imkanlarına rağmen sosyal etkinlikleri artırmak ve daha çok çocuğa ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan muhtar Erhan Gülmüş, geçen yıl da yetiştirdiği organik tavuklardan elde ettiği gelirle öksüz ve yetim çocuklar için geziler düzenlemiş, lise öğrencilerine burs vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Atalar Mahallesi Erhan Gülmüş muhtar

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