Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerini viyola ve keman eşliğindeki canlı müzikle karşılıyor.
Dünya klasiklerinden örneklerin sunulduğu müzik dinletisi ile bir gün yaşayan ziyaretçiler, klasik müziğin dinlendirici, motive edici ve psikolojik sorunlardan arındırıcı etkisi ile her hafta Pazar günü alışverişe keyifli bir mola veriyorlar.
Optimum, her pazar günü saat 18:00 ile 20.00 arasında gerçekleştirilen canlı müzik dinletisi ile ziyaretçilerinin ruhlarına hitap ediyor.
Klasik müziği canlı olarak dinleyen ziyaretçiler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.
Ankara merkezli 4 ilde operasyon!
Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum