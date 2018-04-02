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Alışverişe keyifli bir mola

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerini viyola ve keman eşliğindeki canlı müzikle karşılıyor.Dünya klasiklerinden örneklerin sunulduğu müzik dinletisi ile bir gün yaşayan ziyaretçiler, klasik müziğin dinlendirici, motive edici ve psikolojik sorunlardan arındırıcı etkisi ile her hafta Pazar günü alışverişe keyifli bir mola veriyorlar.Optimum, her pazar günü saat 18:00 ile 20.00 arasında gerçekleştirilen canlı müzik dinletisi ile ziyaretçilerinin ruhlarına hitap ediyor.Klasik müziği canlı olarak dinleyen ziyaretçiler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.

Alışverişe keyifli bir mola

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, ziyaretçilerini viyola ve keman eşliğindeki canlı müzikle karşılıyor.
Dünya klasiklerinden örneklerin sunulduğu müzik dinletisi ile bir gün yaşayan ziyaretçiler, klasik müziğin dinlendirici, motive edici ve psikolojik sorunlardan arındırıcı etkisi ile her hafta Pazar günü alışverişe keyifli bir mola veriyorlar.
Optimum, her pazar günü saat 18:00 ile 20.00 arasında gerçekleştirilen canlı müzik dinletisi ile ziyaretçilerinin ruhlarına hitap ediyor.
Klasik müziği canlı olarak dinleyen ziyaretçiler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.

Alışverişe keyifli bir mola

Alışverişe keyifli bir mola

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