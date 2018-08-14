Alışverişin 500 yıllık simgesi: Suluhan

BURCU ÇALIK- Başkentin en eski alışveriş merkezlerinden biri olan ve 500 yıllık geçmişe sahip Suluhan, nikah şekercilerinden çiçekçilere kadar farklı alanlarda birçok esnafa ev sahipliği yapıyor.

Kına geceleri, gelin çiçekleri ve doğum günü partileri için "süs" denildiğinde ilk akla gelen yer olan Ulus'taki Suluhan Çarşısı, ziyaretçilerine tarihle iç içe bir alışveriş imkanı sunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimindeki vakıf eserlerinden biri olan, 1508-1511 yılları arasında Sultan 2. Beyazıd döneminin emirlerinden Hasan Paşa tarafından yaptırılan Suluhan, aynı zamanda "Hasan Paşa Hanı" olarak da anılıyor.

Döneminde hem suyu hem de her odada bulunan bir ocak vasıtasıyla ısıtma sistemine sahip olan tek han olması sebebiyle bu ismi alan ve avlusunda Köşk Mescidi bulunan Suluhan, döneminin en popüler alanlarından biriydi.

Neredeyse tüm kervanların, tüccarların konaklamak için tercih ettiği Suluhan, en ihtişamlı zamanlarını da bu dönemde yaşadı.

- Kaderi büyük yangınla değişti

1892'de Ankara'ya demiryolunun gelmesinin ardından gözde konumunu kaloriferli, telefonlu ve banyolu olarak şimdiki Sümerbank binasının yerinde yapılan Taş Han'a bırakan Suluhan, Ulus Meydanı'nın gelişimi ve 1927'deki büyük Tahtakale yangınıyla birlikte cazibesi geri döndürülemez şekilde sona erdi.