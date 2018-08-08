Aliya İzetbegoviç doğumunun 93. yılında anıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 93. yılında törenle anıldı. Başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka'nın yanı sıra, çok sayıda davetli ve Saraybosnalı katıldı. Bosna Hersek milli marşının okunmasıyla başlayan programda, Aliya İzetbegoviç için Fatiha okundu, dualar edildi. Konsey Başkanı ve Aliya'nın oğlu Bakir İzetbegoviç, törende yaptığı konuşmada, Boşnak halkının eşitliği, özgürlüğü, Boşnakların kimliği, dili ve bunun gibi bir çok kazanıma merhum Aliya İzzetbegoviç döneminde erişildiğini belirterek, onu hatırlamanın kahramanlık dönemlerinin de hatırlanması olduğunu dile getirdi. Aliya'nın fikirlerinin birçokları için ışık olduğunu vurgulayan İzetbegoviç, umutların karanlık olduğu zamanda Aliya'nın inancı uğruna mücadele verdiğini ve kendisini koruduğu için de Allah'a şükran duyduğunu ifade etti.

Bakir İzetbegoviç, Aliya'nın çok sabırlı ve güçlü bir kişiliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, onun Müslüman, Boşnak ve Avrupalı olduğunu dile getirdi. Saraybosna Belediye Başkanı Skaka da Aliya'nın sarsılmaz bir inanca sahip olduğunu belirtti, onun kendi insanına ve ülkesine olan sevgisine dikkat çekti. - "Bilge Kral" Aliya Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bosanski Samats şehrinde 8 Ağustos 1925'te dünyaya gelen ve babaannesi Üsküdarlı bir Türk olan Aliya İzetbegoviç, sahip olduğu bilgi birikimi nedeniyle "Bilge Kral" olarak anılıyor. İzetbegoviç, II. Dünya Savaşı boyunca faşist ve etnik ideolojiye, daha sonra ise komünist ideoloji ve uygulamalarına karşı çıkarak Mladi Müslümani (Genç Müslümanlar) isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan Bosnalı Müslümanları İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan soykırımdan kurtarma amacını taşıyan teşkilatın içerisinde yer aldı. Halkı için verdiği mücadele sırasında tutuklanan ve hapis hayatını zor koşullarda sürdüren İzetbegoviç, 1988 yılının sonunda Yugoslavya hükümetinin "sözlü muhalefet sebebiyle cezalandırılanlara tanınan aftan" yararlanarak serbest kaldı.