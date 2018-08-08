Aliya İzetbegoviç doğumunun 93. yılında dualarla anıldı

Aliya İzetbegoviç'in 1990'da kurduğu Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Gençlik Kolları Başkanı Salko Zlidzic ve SDA gençleri de tören kapsamında, 78 yaşında vefat eden Aliya'nın kabrine 78 zambak bıraktı.

Bosna Hersek'in barış ve istikrarı için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden İzetbegoviç, babası Aliya'nın gerçek bir demokrat olduğunu sözlerine ekledi.

Bakir İzetbegoviç, törende yaptığı açıklamada, Aliya'yı hatırlamanın Bosna Hersek'in kahramanlık dönemini hatırlamakla eşdeğer olduğunu belirterek, "Bosna Hersek'in devlet olma yolundaki temelleri babam zamanında atıldı. Bize düşen onun mücadelesini devam ettirmek." dedi.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te dünyaya gelen İzetbegoviç'in kabri başında düzenlenen törene, Aliya'nın oğlu ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Sefik Dzaferovic'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

- "Bilge Kral" Aliya İzetbegoviç

Bosna Hersek'te 8 Ağustos 1925'te dünyaya gelen ve babaannesi Üsküdarlı bir Türk olan Aliya İzetbegoviç, sahip olduğu bilgi birikimi nedeniyle "Bilge Kral" olarak anılıyor.

İzetbegoviç, II. Dünya Savaşı boyunca faşist ve etnik ideolojiye, sonrasında komünist ideoloji ve uygulamalarına karşı çıkarak, Bosnalı Müslümanları İkinci Dünya Savaşı sırasında soykırımından kurtarmak için faaliyet gösteren Mladi Müslümani (Genç Müslümanlar) isimli teşkilatın kurucularından oldu.

Halkı için verdiği mücadele sırasında tutuklanan ve ağır koşullarda hapishanelerde kalan İzetbegoviç, 1988 yılının sonunda Yugoslavya hükümetinin "sözlü muhalefet sebebiyle cezalandırılanlara tanınan aftan" yararlanarak serbest kaldı.

''Bilge Kral'', Bosnalı Müslümanların silahsız bir şekilde savaşla yüzleştikleri İkinci Dünya Savaşı'nda tecrübe edilen durumun tekrarını önlemek için 27 Mart 1990'da Demokratik Eylem Partisini (SDA) kurdu ve Bosna'da 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta halkına önderlik etti. Bosna Hersek halkı, Aliya İzetbegoviç önderliğinde 21 Kasım 1995'te imzalanan Dayton Antlaşması ile bağımsız devleti devam ettirmeyi başardı.

Halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bırakan İzetbegoviç, dünya güçleri tarafından imzalanan bu anlaşma ile bir kez daha Bosna Hersek'in siyasi sınırlarını korudu.

İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te başkent Saraybosna'da vefat etti.

