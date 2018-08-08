HABER

Aliya İzetbegoviç doğumunun 93. yılında dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 93'üncü yılında Kovaçi Şehitliğindeki mezarı başında okunan dualarla anıldı - Aliya'nın oğlu ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç: - "Bosna Hersek'in devlet olma yolundaki temelleri babam zamanında atıldı. Bize düşen onun mücadelesini devam ettirmek"

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 93'üncü yıl dönümünde başkent Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliğindeki mezarı başında okunan dualarla anıldı.

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te dünyaya gelen İzetbegoviç'in kabri başında düzenlenen törene, Aliya'nın oğlu ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Sefik Dzaferovic'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Bakir İzetbegoviç, törende yaptığı açıklamada, Aliya'yı hatırlamanın Bosna Hersek'in kahramanlık dönemini hatırlamakla eşdeğer olduğunu belirterek, "Bosna Hersek'in devlet olma yolundaki temelleri babam zamanında atıldı. Bize düşen onun mücadelesini devam ettirmek." dedi.

Bosna Hersek'in barış ve istikrarı için çalışmaya devam edeceklerine işaret eden İzetbegoviç, babası Aliya'nın gerçek bir demokrat olduğunu sözlerine ekledi.

Aliya İzetbegoviç'in 1990'da kurduğu Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Gençlik Kolları Başkanı Salko Zlidzic ve SDA gençleri de tören kapsamında, 78 yaşında vefat eden Aliya'nın kabrine 78 zambak bıraktı.

- "Bilge Kral" Aliya İzetbegoviç

Bosna Hersek'te 8 Ağustos 1925'te dünyaya gelen ve babaannesi Üsküdarlı bir Türk olan Aliya İzetbegoviç, sahip olduğu bilgi birikimi nedeniyle "Bilge Kral" olarak anılıyor.

İzetbegoviç, II. Dünya Savaşı boyunca faşist ve etnik ideolojiye, sonrasında komünist ideoloji ve uygulamalarına karşı çıkarak, Bosnalı Müslümanları İkinci Dünya Savaşı sırasında soykırımından kurtarmak için faaliyet gösteren Mladi Müslümani (Genç Müslümanlar) isimli teşkilatın kurucularından oldu.

Halkı için verdiği mücadele sırasında tutuklanan ve ağır koşullarda hapishanelerde kalan İzetbegoviç, 1988 yılının sonunda Yugoslavya hükümetinin "sözlü muhalefet sebebiyle cezalandırılanlara tanınan aftan" yararlanarak serbest kaldı.

''Bilge Kral'', Bosnalı Müslümanların silahsız bir şekilde savaşla yüzleştikleri İkinci Dünya Savaşı'nda tecrübe edilen durumun tekrarını önlemek için 27 Mart 1990'da Demokratik Eylem Partisini (SDA) kurdu ve Bosna'da 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta halkına önderlik etti. Bosna Hersek halkı, Aliya İzetbegoviç önderliğinde 21 Kasım 1995'te imzalanan Dayton Antlaşması ile bağımsız devleti devam ettirmeyi başardı.

Halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bırakan İzetbegoviç, dünya güçleri tarafından imzalanan bu anlaşma ile bir kez daha Bosna Hersek'in siyasi sınırlarını korudu.

İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te başkent Saraybosna'da vefat etti.

PARTNERÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştuÜnlü şarkıcı aşırı dozdan hastaneye kaldırılmıştı, ilk kez konuştu
Yeniköy'de hortum görüntülendiYeniköy'de hortum görüntülendi
Benfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımalarıBenfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
93 yaşında Aliya İzetbegovic anma töreni doğum yılı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

'Beyaz kod' veren doktorun son durumu!

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

İş adamına iğrenç şantaj! '1 milyon vermezsen ilişki görüntülerini yayarım'

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Otobüste simitçi çocuğu döven şahısla ilgili flaş gelişme

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Oğlunu boynundan zincirle bacaya bağladı!

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

Son dakika! Meslekten ihraç edilen 10 komisere FETÖ gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.