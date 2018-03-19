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Aliyev, Putin'i kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:08 | Son Güncelleme

Aliyev, Putin'i kutladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya devlet başkanlığı seçimlerini yeniden kazanan Vladimir Putin'i kutladı.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan mesajında, Putin'in seçimde zafer kazanmasının onun büyük siyasi nüfuza sahip olduğunu, politikasının halk tarafından desteklendiğini teyit ettiğini belirtti.

Azerbaycan ve Rusya'nın tarihi yüzyıllara dayanan dostluk ve iyi komşuluk bağlarına sahip olduğunu kaydeden Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Devletlerimiz arasındaki ilişkilerin daha sağlam temeller üzerinde başarıyla gelişmesi memnuniyet vericidir. Azerbaycan-Rusya arasında çok yönlü iş birliğinin gelişmesinde sizin kişisel katkınızı belirtmek istiyorum. Azerbaycan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesi için birlikte yapacağımız çabaların halklarımızın ve ülkelerimizin çıkarı, bölgede barış, güvenlik ve kalkınmanın temin edilmesine bundan sonra da katkı yapacağına eminim. Sayın Vladimir Vladimiroviç, size sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya devlet başkanlığı seçimleri Vladimir Putin

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