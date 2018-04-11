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Aliyev ulusa seslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - "Azerbaycan halkı bu seçimlerde istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdi" - "Azerbaycan devleti şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı. Geçtiğimiz yol şerefli yoldur. Zaferler, başarılar yoludur. Yeni zaferlere doğru ileri"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan halkı bu seçimlerde istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdi." dedi.

Bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre yüzde 86,09 oyla kazanan Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak halkına teşekkür etti.

Azerbaycan halkının desteğini her zaman hissettiğini vurgulayan Aliyev, kendisine güç veren bu desteğin ülkenin kalkınması için başlıca etken olduğunu belirtti.

Aliyev, "Azerbaycan halkı bu seçimlerde istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdi. Son 15 yılda elde edilen başarıları değerlendirdi. Tüm bu başarıları sizinle birlikte kazandık. Halk ve iktidar birliği sayesinde bugün Azerbaycan güçlü devlet haline gelmiştir." dedi.

Azerbaycan'ın uluslararası nüfuzunun arttığını, dünyada büyük saygı ve desteğe sahip olduğunu dile getiren Aliyev, şöyle konuştu:

"Karabağ sorununun çözümündeki ilkeli tutumumuzdan bir adım bile geri atmadık. Sorun, ülkemizin toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir. Bunun başka yolu yoktur. Büyük diplomatik zaferler elde ettik. Savaş meydanında da büyük zaferler elde ettik. Ağdere, Fuzuli, Cebrayıl illerinin bir kısmı işgalcilerden temizlendi. O topraklarda bugün Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Bir gün gelecek işgal altındaki tüm topraklarımızda Azerbaycan bayrağı dalgalanacaktır."

Azerbaycan'ın daha güçlü olması gerektiğine, güçlü olmak için de güçlü ekonominin şart olduğuna dikkati çeken Aliyev, "Siyasetimizin merkezinde her zaman Azerbaycan halkı duruyor. Bu politika bundan sonra da devam ettirilecektir. Azerbaycan, büyük enerji ve ulaştırma projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerle Avrasya'nın enerji ve ulaştırma politikaları yeniden şekilleniyor. Azerbaycan devleti şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı. Geçtiğimiz yol şerefli yoldur. Zaferler, başarılar yoludur. Yeni zaferlere doğru ileri." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev seçim

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