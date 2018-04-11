Aliyev yeniden cumhurbaşkanı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.
Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi (AMSK) Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre, Aliyev'in oyların yüzde 86,09'unu alarak seçimi kazandığını duyurdu.
Penahov, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3,4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3,07 oyla üçüncü olduğunu belirtti.
Seçime katılım oranı ise yüzde 74,51 olarak açıklandı.
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