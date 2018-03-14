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Alkollü gence tecavüz edip, şantaj yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, T.A. (26) adlı erkeğe alkollüyken tecavüz edip, kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak bir hafta boyunca tecavüzü sürdürmekle suçlanan M.T. (42) ve M.A. (34) hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı, istinaf incelemesiyle bozuldu. Yeniden başlayan yargılamada iki sanık 2 yıl sonra tutuklanırken, T.A.'nın avukatı Tuğçe Torun, "Geç de olsa sanıklar tutuklandı" dedi.

Alkollü gence tecavüz edip, şantaj yaptılar

İncirliova’nın Yazıdere Mahallesi’nde yaşayan T.A., 2016 yılının Şubat ayında, arkadaşı M.A. ve M.T. ile birlikte çiftlik evine gitti. Burada geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi M.T. ve M.A., iddiaya göre T.A.ya tecavüz etti, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandıkları belirtilen M.A. ve M.T., T.A.yı tehdit ederek tecavüze bir hafta boyunca devam etti. Şantajla tecavüz devam edince, T.A. jandarmaya başvurdu.

Gözaltına alınıp, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılan M.A. ve M.T. hakkında Aydın 1inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel istismar ve şantaj suçlarından tutuksuz yargılanan her bir sanık için 30 yıl hapis cezası istendi. Dava dosyasında T.A.ya tecavüz edilirken kaydedilen video görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün hazırladığı rapor da yer aldı. Raporda, T.A.ya tecavüz ettiği öne sürülen kişilerden M.A.nın şantaj görüntülerindeki kişi olduğu tespit edildi. M.A.nın görüntülerde teşhis edilmesini, görüntülerin M.T.nin telefonunda bulunmasını dikkate alan duruşma savcısı, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçunu işlediğini belirttiği sanıkların tutuklanmalarını istedi. Mahkeme heyeti ise yargılama sonrasında iki sanık hakkında beraat kararı verdi.

'MÜVEKKİLİM YAŞADIĞI YERİ TERK ETTİ'

T.A.nın avukatı Tuğçe Torun, mahkemenin verdiği kararın iptali için istinaf başvurusunda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde görülen davada, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı bozuldu. Aydında aynı mahkeme tarafından yeniden yapılan ilk duruşmada, iki sanık tutuklandı. Olaydan sonra delillere rağmen suçluların tutuklanmaması nedeniyle müvekkilinin mağdur olduğunu belirten Torun, şunları söyledi:

"Eldeki delillere rağmen sanıkların tutuklanmamasıyla müvekkilimin mağduriyeti ikiye katlandı. Tehdit ve iftira sonucu yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Ancak geç de olsa sanıklar tutuklandı. Soruşturmanın yürütülmeye başladığı andan yerel mahkemenin bozma öncesi beraat kararına kadar geçen yaklaşık iki yıllık sürede sanıkların tutuksuz yargılanması, müvekkilimin mağduriyetini arttıran en önemli husus oldu. Bu sebeple müvekkilim, sanıklar ve etraftan uygulanan toplumsal baskılar sebebi ile yaşadığı yeri, ailesini terk edip bir süreliğine başka bir ilde saklanmak zorunda bırakıldı. Geç de olsa sanıkların tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edilmesi, adaletin yerini bulması ve bu tarz suç mağdurlarının güvenle devlete başvurmaları yönünde büyük bir karardır."

Davanın karar duruşması nisan ayında görülecek.

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tecavüz Aydın

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
YAŞASIN KAHRAMAN VE ONURLU PEYGAMBER OCAGINDAN ÇIKMA TECAVUZCÜ FUHUŞÇU ALLAHU AKBARCİİ TÜRK MİLLETİ HAYYYTT VARMI LANN YAN BAKAN..YAŞASIN TÜRKİYE ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZZ..ŞİŞTT SAHİDEN TECAVUZ EDECEK KİMSECİKLER YOKMU SÖYLEYİN BAK YOKSA VATAN BÖLÜNÜR HAAA...
@yilmaz_yilmaz_1985 bu haberle yazdığının ne ilgisi alakası var? Bu durumu dinle, şehitlikle ilişkilendirme pislikle güzelliği aynı kefede mukayese edip sonuç çıkarmaya kalkıyorsun..
laik çağdaşlar
@ayrla25 ONU HUKUMETIN SAVCILARINA SOYLEYECEKSIN..HANI BIRKEREDEN BIRSEY OLMAZ DIYE BAGIRIYORDU YA KADIN TURBANLI BAKAN ....YOBAZ DINDAR
@binbirdirek_t_2017 hükümetin savcılarından değil sizin çağdaşlardan cıkıyor tecavüzcüler.
türkiye de erkeklere tecevüz ün suçu yoktur enser vakfı emsaldir
midem bulanıyor ne kadar rezil insan var bu dünyada pislik
adalet abla gene yapmış yapacağını...
adalet suriye ye tatile gitmiş bir ülkede yaşiyoruz
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