ALKÜ Akseki ilçesi MYO’ya 5 yeni bölüm

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu’na 5 yeni bölüm daha geliyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki Meslek Yüksekokulu’na 5 yeni bölümün daha açılması için kolları sıvadı. Her yıl açtığı yeni bölümler ile 2 yılda öğrenci sayısını 6 bin 500’den 10 bin 500’e çıkaran ALKÜ, hem merkez yerleşkede hem meslek yüksekokullarına yeni bölümler açarak bu sayıyı daha da artırmayı planlıyor. Bu kapsamda ALKÜ Heyeti, Akseki Belediye Başkanı M. İsmet Uysal’ı makamında ziyaret ederek, Akseki Meslek Yüksekokulu’na 5 yeni bölümün daha açılması için işlemlerin hazır olduğunu belirtti. Ziyarette, ALKÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Darıcık, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hayri Akın ile Akseki Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Tellioğlu yer aldı.

" Hızlı büyüyen üniversiteyiz"

Ziyaret sırasında ALKÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Gümüş Akseki Meslek Yüksekokulu’nun yanı sıra Merkez Kestel Yerleşkesinde bulunan fakülte ve meslek yüksekokullarına da bu sene yeni bölümleri açmayı ve bu programlara öğrenci almayı planladıklarını ifade etti. Gümüş, “Alanyamız başta olmak üzere Akseki ve Gazipaşa ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokullarımıza bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Belediye başkanlarımızı ziyaret ederek, hem müjdeli haberleri veriyoruz hem de kendilerinden öğrencilerimizin rahat bir eğitim hayatı sürdürmeleri için destek istiyoruz” diye konuştu.