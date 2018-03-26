ALKÜ’lü öğrencilerden başarı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri “Bi’ Fikir Bi’ Şirket” girişimcilik yarışmasından 3’cülük ile döndü.
ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinden Emre Keçeci ile Mehmet Bir, Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen “Bi’ Fikir Bi’ Şirket” isimli Teknoloji Tabanlı Girişimcilik Yarışmasından 3’üncülük ile döndüler.
İnternet üzerinden takımlı oynanan oyunları (e-spor) bir araya getirmeyi amaçlayan çok platformlu uygulama projeleriyle yarışmaya katılan ve üçüncülük ile dönen öğrencileri, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Hocaları ile birlikte makamında kabul eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı öğrencilerini ele ettikleri başarılarından dolayı tebrik etti.
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