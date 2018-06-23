HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde PKK'lı teröristlerin baskı ve saldırıları nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalanlar, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasıyla döndükleri köylerinde yeniden arıcılık ve çiftçilik yapmaya başladı.
Irak sınırında bulunan, etrafı dağlarla çevrili beldeye bağlı Yukarı Koçyiğit köyü sakinleri 1992 yılında terör örgütünün saldırı ve baskısı sonucu evlerini terk ederek beldeye göç etmek zorunda kaldı.
26 yıl boyunca köylerinden uzak kalmanın sıkıntısını yaşayan vatandaşlar, güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sonucu huzur ve güvenin temin edildiği köylerine dönmenin sevincini yaşıyor.
- 26 yıl sonra aynı ağacın altında buluştular
Köylerinde yeniden arıcılık ve çiftçilik ile uğraşmaya başlayan köy sakinleri, 26 yıl önce zaman geçirmek için toplandıkları asırlık dut ağacının altında tekrar bir araya geldi.
Burada bir süre sohbet ederek geçmiş günleri yad eden köylüler, bir taraftan da geleneksel oyunlar oynadı.
Yukarı Koçyiğit köyünün eski muhtarı Veysel Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır terör nedeniyle köylerine gidemediklerini söyledi.
Yürütülen operasyonlar sayesinde bölgenin rahata kavuştuğunu dile getiren Alp, şöyle devam etti:
"Devlet sayesinde Allah'a çok şükür buralar sakinleşti, terörden temizlendi. Bu sene buraya geldik. Koçyiğit'i biz 1992 yılında terk ettik, terör baskısı nedeniyle. Güvenlik sağlanmasaydı biz buraya gelemezdik. Terör nedeniyle burayı terk etmiştik ama Allah'a şükür bu sene terör temizlendi. Buralar sakin, durumlar hoş. Arıcılıkla uğraşıyorum. Balkaya balı meşhurdur. Türkiye'nin birçok büyük ilinde bilenen bir baldır. Şu an huzurumuz çok iyi, güvenliğimiz var. Devletimizden Allah razı olsun. Allah buna sebep olan komutanlarımızdan da razı olsun."
- "Bağ ve bahçelerimize kavuştuk"
Köy sakinlerinden Abdullah Çetintaş ise köyü terör nedeniyle boşalttıklarını ve ondan sonra huzur olmadığı için köye gitmediklerini belirtti. Belde merkezine yerleştiklerini anlatan Çetintaş, şunları aktardı:
"Mehmetçik tarafından huzur ve güven ortamı sağlandığı için tekrar köye geldik. Bahçeyi ekmek için geldik, bahçelerimizi ekiyoruz. Bağ ve bahçelerimize kavuştuk şimdi. Çok mutluyuz, buraları tekrar görmek gerçekten çok güzel bir duygu. 5-6 aile gelmiş buraya. Eskiden burada 130 hane vardı. Köyü çok özlediğimiz için buradayız."
Ubeydullah Çetintaş da halkın köye dönüp bahçe işiyle uğraştığını vurguladı. Altında toplandıkları ağacın asırlık olduğunu ifade eden Çetintaş, şunları kaydetti:
"Eskiden köydeyken millet işe giderken buraya gelip toplanıyordu. Burada eski oyunlarımızı oynuyorlardı. Kim ne yaptıysa gün içinde gelip burada anlatıyordu. Şimdi tekrar aynı ağacın altında bir araya geliyoruz. Eski günlerimizi hatırlıyoruz. Bu köyde her türlü meyve yetişiyor. Çok bereketli topraklarımız var. Sınırlarımız devlet tarafından tutulmuş. Artık rahat geliyoruz köyümüze. Fakat köyümüz ormanlık alan ilan edilmiş. Biz köyümüzün eskisi gibi olmasını istiyoruz."
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