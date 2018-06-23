Burada bir süre sohbet ederek geçmiş günleri yad eden köylüler, bir taraftan da geleneksel oyunlar oynadı.

Köylerinde yeniden arıcılık ve çiftçilik ile uğraşmaya başlayan köy sakinleri, 26 yıl önce zaman geçirmek için toplandıkları asırlık dut ağacının altında tekrar bir araya geldi.

Yürütülen operasyonlar sayesinde bölgenin rahata kavuştuğunu dile getiren Alp, şöyle devam etti:

"Devlet sayesinde Allah'a çok şükür buralar sakinleşti, terörden temizlendi. Bu sene buraya geldik. Koçyiğit'i biz 1992 yılında terk ettik, terör baskısı nedeniyle. Güvenlik sağlanmasaydı biz buraya gelemezdik. Terör nedeniyle burayı terk etmiştik ama Allah'a şükür bu sene terör temizlendi. Buralar sakin, durumlar hoş. Arıcılıkla uğraşıyorum. Balkaya balı meşhurdur. Türkiye'nin birçok büyük ilinde bilenen bir baldır. Şu an huzurumuz çok iyi, güvenliğimiz var. Devletimizden Allah razı olsun. Allah buna sebep olan komutanlarımızdan da razı olsun."

- "Bağ ve bahçelerimize kavuştuk"

Köy sakinlerinden Abdullah Çetintaş ise köyü terör nedeniyle boşalttıklarını ve ondan sonra huzur olmadığı için köye gitmediklerini belirtti. Belde merkezine yerleştiklerini anlatan Çetintaş, şunları aktardı:

"Mehmetçik tarafından huzur ve güven ortamı sağlandığı için tekrar köye geldik. Bahçeyi ekmek için geldik, bahçelerimizi ekiyoruz. Bağ ve bahçelerimize kavuştuk şimdi. Çok mutluyuz, buraları tekrar görmek gerçekten çok güzel bir duygu. 5-6 aile gelmiş buraya. Eskiden burada 130 hane vardı. Köyü çok özlediğimiz için buradayız."