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"Allah'ın izniyle AK Parti olarak Suruç'u yeniden inşa edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 16:43 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Suruçluların morali iyi olsun, biz onların emrindeyiz. Allah'ın izniyle AK Parti olarak Suruç'u yeniden inşa edeceğiz. Suruç'un yarını, bugününden çok daha iyi olacak"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesine ilişkin, "Allah'ın izniyle AK Parti olarak Suruç'u yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Bakan Fakıbaba, Suruç Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Tarık Açıkgöz ile görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Fakıbaba, onların talep ve önerilerini dinledi.

Fakıbaba, ziyaret ettiği bir lokantada, kendisini yemeğe davet eden esnafın ikram ettiği kebabın tadına baktı.

Ziyarete ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Fakıbaba, Suruçluların kentin en çalışkan insanlarının başında geldiğini söyledi.

Fakıbaba, Suruçlu yatırımcı ve girişimci sayısının oldukça fazla olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz onlara bir el uzattığımızda onlar bize beş el uzatıyor. Kısa sürede Suruç'un problemleri çözülecek. Bütün problemlerin çözülmesi mümkün değil. Biraz önce sulamayla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ile görüştüm. Pazartesi günü randevu aldık, görüşeceğiz. Suruç'un yarını, bugününden çok daha iyi olacak. Suruç halkı bunu hak ediyor. Suruçluların morali iyi olsun, biz onların emrindeyiz. Allah'ın izniyle AK Parti olarak Suruç'u yeniden inşa edeceğiz. Kararlıyız bu konuda, gerekli talimatlarımızı almışız, gereğini yerine getireceğiz. "

Ziyarette, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil İbrahim Yıldız ve Mehmet Ali Cevheri ile bazı kurum müdürleri de yer aldı.

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