İSTANBUL (AA) - Allianz Motto Müzik, Türkiye’nin ilk üniversite radyosu Radyo Boğaziçi tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen “Müzik Ödülleri”nde “En İyi Müzik Kanalı” ödülüne layık görüldü.

Allianz açıklamasına göre, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve Radyo Boğaziçi dinleyicilerinin oylarının yanı sıra halk oylamasıyla belirlenen “Müzik Ödülleri” 3 Mayıs Perşembe akşamı Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı olan Allianz Motto Müzik ile takipçilerine müzik, sohbet ve eğlence dolu kaliteli içerikler sunduklarını belirtti.

Müziğin birleştirici gücüne olan inançlarıyla, müziğe yatırım yapmayı sürdürdüklerini dile getiren İmir, "Müziği ve geleceğin sanatçılarını desteklemeyi, insanların hayatlarını zenginleştirmeyi, toplumdaki kültürel bağları müzik yoluyla güçlendirmeyi kurumsal sorumluluk vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

