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Allianz Türkiye ile İTÜ ARI Teknokent'ten iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

İş birliği kapsamında, İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang adlı girişimcilik yarışmasında 125 bin liralık Allianz Türkiye Özel Ödülü verilecek - Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Coqui: - "Sağlık sigortacılığı ve önleyici çözüm kapsamında yaşamın her noktasında güvenceyi içeren girişimlere ve yeni nesil iş modellerine destek vermeyi amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent, girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla desteğini aldığı paydaşlarına bir yenisini ekleyerek Allianz Türkiye ile iş birliğine gitti.

Allianz Türkiye açıklamasına göre, iş birliği kapsamında İTÜ ARI Teknokent'in erken aşama girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang adlı girişimcilik yarışmasında Allianz Türkiye Özel Ödülü verilecek.

Toplam 125 bin liralık Allianz Türkiye Özel Ödülü, sigorta teknolojileri (insurtech) ve önleyici çözüm girişimlerinden seçileceklere takdim edilecek.

Bu yılın kasım ayında 7'ncisi düzenlenecek Big Bang'de başarılı bulunarak 17 milyon liradan fazla ödül veya yatırımla buluşacak girişimler, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde de bir yıl süreyle network, yatırım ve satış desteklerinden yararlanacak.

Girişimciler başvurularını, İTÜ Çekirdek'in internet adresinden yapabilecek. Başvurusu kabul edilenler, girişimlerini İTÜ Çekirdek girişimcisi olarak geliştirerek, network, yatırım, satış desteğiyle buluşacak ve Allianz Türkiye çalışanlarının mentorluklarından yararlanabilecek.

Tüm Türkiye'den başvuran girişimler arasından yaptığı elemeler sonucunda, melek yatırım ağlarını, yatırımcıları ve kurumsal şirketleri bir araya getiren Big Bang, ticarileştirilebilir ürünlerin ortaya çıkarılmasını amaçlıyor.

- "Sigortacılık bilgi birikimimizi girişimlerle paylaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui, şirketlerin lider konumunu sürdürebilmesinin, finansal veya teknik güçlerinin yanı sıra iş alanlarını yeni nesile taşıyacak teknoloji değişimine liderlik etmelerine dayandığını ifade etti.

Allianz Türkiye olarak bu misyonu yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Coqui, şunları kaydetti:

"Sigortacılığın tüm alanlarında hizmet veren, geniş yelpazeli bir kurum olarak liderliğimizi inovasyon ve girişimcilik ekosistemine verdiğimiz destekle pekiştirmekten mutluluk duyuyoruz. Çıktığımız bu yolda kendi alanında lider olan ve başarısını global ölçekte de kanıtlamış olan İTÜ ARI Teknokent kapsamındaki İTÜ Çekirdek ile başladığımız iş birliğinin yaratacağı sinerjiye inancımız tam.

Bu iş birliğinde bir yandan sektörümüze ve çalışanlarımıza girişimcilik becerilerini kazandırmayı, diğer yandan da yeni nesil iş modellerine hızlı entegre olmayı ve sigortacılık bilgi birikimimizi girişimlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de sigorta teknolojileri alanını geliştirirken sağlık sigortacılığı ve önleyici çözüm kapsamında yaşamın her noktasında güvenceyi içeren girişimlere ve yeni nesil iş modellerine destek vermeyi amaçlıyoruz."

İTÜ ARI Teknokent CEO'su Kenan Çolpan da Allianz Türkiye'yi paydaşları arasına almalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Sigorta teknolojileri alanındaki girişimlerin artık Allianz Türkiye'nin de desteğini alarak çalışmalarını geliştireceğine işaret eden Çolpan, kendilerinin de bu sektöre daha fazla girişimci yetiştirerek ekosisteme katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Çolpan, sektörlerinin inovasyon potansiyelini yepyeni girişimlerle daha da ileriye taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları destekçileri arasına katılmaya davet ederek, "İTÜ Çekirdek'e bu yıl yapılan binlerce başvuru, gerekli destek ve ortamla buluştuğunda ilgi duyan tüm sektörleri inovasyonla dönüştürme potansiyeli taşıyor. Allianz Türkiye'ye, çalışanlarının İTÜ Çekirdek mentorları arasına katılmasıyla bu sürece yapısal bir nitelik kazandırdığı için ayrıca teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Allianz Türkiye İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent

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