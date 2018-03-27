Allianz Türkiye ile İTÜ ARI Teknokent'ten iş birliği

Bu yılın kasım ayında 7'ncisi düzenlenecek Big Bang'de başarılı bulunarak 17 milyon liradan fazla ödül veya yatırımla buluşacak girişimler, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde de bir yıl süreyle network, yatırım ve satış desteklerinden yararlanacak.

Toplam 125 bin liralık Allianz Türkiye Özel Ödülü, sigorta teknolojileri (insurtech) ve önleyici çözüm girişimlerinden seçileceklere takdim edilecek.

"Sigortacılığın tüm alanlarında hizmet veren, geniş yelpazeli bir kurum olarak liderliğimizi inovasyon ve girişimcilik ekosistemine verdiğimiz destekle pekiştirmekten mutluluk duyuyoruz. Çıktığımız bu yolda kendi alanında lider olan ve başarısını global ölçekte de kanıtlamış olan İTÜ ARI Teknokent kapsamındaki İTÜ Çekirdek ile başladığımız iş birliğinin yaratacağı sinerjiye inancımız tam.

Allianz Türkiye olarak bu misyonu yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Coqui, şunları kaydetti:

Tüm Türkiye'den başvuran girişimler arasından yaptığı elemeler sonucunda, melek yatırım ağlarını, yatırımcıları ve kurumsal şirketleri bir araya getiren Big Bang, ticarileştirilebilir ürünlerin ortaya çıkarılmasını amaçlıyor.

Bu iş birliğinde bir yandan sektörümüze ve çalışanlarımıza girişimcilik becerilerini kazandırmayı, diğer yandan da yeni nesil iş modellerine hızlı entegre olmayı ve sigortacılık bilgi birikimimizi girişimlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'de sigorta teknolojileri alanını geliştirirken sağlık sigortacılığı ve önleyici çözüm kapsamında yaşamın her noktasında güvenceyi içeren girişimlere ve yeni nesil iş modellerine destek vermeyi amaçlıyoruz."

İTÜ ARI Teknokent CEO'su Kenan Çolpan da Allianz Türkiye'yi paydaşları arasına almalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Sigorta teknolojileri alanındaki girişimlerin artık Allianz Türkiye'nin de desteğini alarak çalışmalarını geliştireceğine işaret eden Çolpan, kendilerinin de bu sektöre daha fazla girişimci yetiştirerek ekosisteme katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Çolpan, sektörlerinin inovasyon potansiyelini yepyeni girişimlerle daha da ileriye taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları destekçileri arasına katılmaya davet ederek, "İTÜ Çekirdek'e bu yıl yapılan binlerce başvuru, gerekli destek ve ortamla buluştuğunda ilgi duyan tüm sektörleri inovasyonla dönüştürme potansiyeli taşıyor. Allianz Türkiye'ye, çalışanlarının İTÜ Çekirdek mentorları arasına katılmasıyla bu sürece yapısal bir nitelik kazandırdığı için ayrıca teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.