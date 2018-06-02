HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Alman aşırı sağcı liderden tartışmalı tarih yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 19:00 | Son Güncelleme

Almanya İçin Alternatif Partisi Eş Başkanı Alexander Gauland: "Nazi dönemi, bin yılı aşan muzaffer Alman tarihi için ancak 'kuş pisliği kadar' bir lekedir"

BERLİN (AA) - Almanya'da aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi liderlerinden Alexander Gauland'ın, Nazi dönemi ve Alman tarihindeki yerine yönelik yorumu ülkede tartışmalara yol açtı.

Eş Başkan Gauland, partisinin Gençlik Kolları toplantısında yaptığı konuşmada, Almanya'nın Adolf Hitler'in ve Nazi Partisinin iktidarda olduğu 12 yılın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ancak bu dönemin Alman tarihinin "küçük ve önemsiz bir bölümü" olduğunu belirterek, "Nazi dönemi bin yılı aşan muzaffer Alman tarihi için ancak 'kuş pisliği kadar' bir lekedir." dedi.

Alexander Gauland'in bu yorumu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Gauland'ın sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.

Karrenbauer, "50 milyon savaş kurbanı, Holokost ve topyekun harp, Gauland ve partisi için kuş pisliğinden ibaret." paylaşımında bulundu.

Genel Sekreter, Alexander Gauland'ın ifadelerinin AfD'nin orta sınıf saygınlığı ardına saklamaya çalıştığı asıl rengini ortaya koyduğunu da savundu.

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Ümraniye'de feci kaza: 2 ölü 5 yaralı -1Ümraniye'de feci kaza: 2 ölü 5 yaralı -1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alexander Gauland Almanya Almanya için Alternatif (AfD) partisi aşırı sağ Nazi dönemi

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştu

Eski nişanlı Eda Erol ilk kez konuştu

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen'le ilgili eski açıklamalarını mitingde izletti

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Ümraniye'de korkunç kaza! Otomobil işçilere çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

Gaziantep'te yağmurdan mağazaya sığınan köpek, inşaatta ölü bulundu!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafiği birbirine kattı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.