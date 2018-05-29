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Alman Bakan Widmann-Mauz iftar davetine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 01:51 | Son Güncelleme

Başkent Berlin'de, Almanya Uyum Vakfı Genel Müdürü Gonca Türkeli Dehnert'in iftar davetinde Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz'un yanı sıra Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de yer aldı

BERLİN (AA) - Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, iftar davetine katıldı.

Başkent Berlin'de Almanya Uyum Vakfı Genel Müdürü Gonca Türkeli Dehnert'in evinde düzenlenen iftarda Widmann-Mauz'un yanı sıra Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, vakıftan burs alan öğrenciler, öğrencilerle ilgilenen rehberler ve uyum konusunda çalışmalar yapan tanınmış kişiler yer aldı.

Almanya'da geçen mart ayında kurulan yeni hükümette göreve getirilen Widmann-Mauz, iftarda yaptığı konuşmada, bu davete katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada birbirimizle konuşmak için fırsat yakalıyoruz." dedi.

Orucun tüm büyük dinlerde yer aldığını ifade eden Widmann-Mauz, bu ibadetin sadece bir şeyden vazgeçmeyi değil, başkalarını düşünmeyi de içerdiğini vurguladı.

Widmann-Mauz, bu tür buluşmaların daha sık yaşanacağını belirterek, çoğulculuğun, bir zenginlik ve ülkeyi başarılı kılmak için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in himayesinde faaliyet gösteren vakfın Genel Müdürü Gonca Türkeli Dehnert de davete katılanlara teşekkür ederek, böyle buluşmaların daha fazla olması gerektiğini belirtti.

Davette, ezanın okunması ve dua edilmesinin ardından iftar yapıldı ve misafirlere Türk mutfağından yemekler ikram edildi. Davetliler daha sonra Türk kahvesi eşliğinde sohbet etme imkanı buldu.

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