Alman basınından flaş iddia! Adalet Yürüyüşü'nde 'dinleme' skandalı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun geçen yaz düzenlediği “Adalet Yürüyüşü” sırasında CHP’lilerin telefonlarına, Alman yazılım şirketi Finfisher’in uygulamasıyla virüs bulaştırıldığı ileri sürüldü. Firmanın daha çok resmi kurumlara hizmet verdiği savunuldu. Alman basınına göre “dinleme ve izleme” faaliyeti dijital sivil haklar grubu Access Now’un araştırması üzerine ortaya çıktı. CHP’li Onursal Adıgüzel, “Kaygı verici bir durum. Bu verileri toplamaya çalışanlar kimdir araştırılmalı” dedi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen yıl düzenlediği Adalet Yürüyüşü sırasında partililerin “dinlendiği” iddia edildi. Almanya’da yayımlanan Süddeutsche Zeitung ile NDR ve WDR’de yer alan haberlere göre, ana muhalefet partisindekileri “dinleme, izleme” faaliyeti, CHP’lilerin telefonlarına Alman devletinin de kullandığı savunulan Alman yazılım şirketi Finfisher’in bir uygulamasıyla bulaştırılan virüsle gerçekleşti. Haberde, bu casus programın Türkiye’ye nasıl gönderildiğinin ise bilinmediği kaydedildi. “Finspy” isimli uygulamayla yapılan bu izlemenin dijital sivil haklar grubu Access Now’un araştırması sonucu ortaya çıktığına işaret edildi.

YAZILIMI KİMİN KOYDUĞU BİLİNMİYOR



Şirketin Münih merkezli olduğu ve özellikle resmi devlet kurumlarıyla çalıştığı belirtilirken Bochum’daki Ruhr Üniversitesi’nden bilişim uzmanı Profesör Thorsten Holz’un, söz konusu yazılımın bir önceki Truva virüsüne benzer, yeni bir versiyonu olduğu görüşü aktarıldı. Programın telefonlar üzerinden dinleme hatta yazışmaları takibe olanak veren bir teknoloji içerdiği iddiası da dikkat çekti. Alman medyasında yer alan haberlere göre yapılan analizler virüsün, geçen Haziran ayında Kılıçdaroğlu’nun öncülük ettiği Adalet Yürüyüşü sırasında sosyal medya, twitter üzerinden eylemcilerin kullandığı #adaleticinyürü adlı slogan aracılığı ile bulaştırıldığını ortaya koyuyor. Sahte hesap sahipleri bu sloganı kullanarak yürüyüşteki son durum hakkında bilgi almak için kullanılabilecek bir program indirilmesini öneren bir link verdi. Akıllı cep telefonları olanların programı indirmeleriyle telefonlarınaAlman şirketinin geliştirdiği virüs bulaştı. Bu virüs programının CHP’ye yönelik kullanılmasında kimin sorumlu olduğu konusunda ise bilginin olmadığı kaydedildi. Finfisher’in internet sayfasında, “terör ile mücadele etmek amacı ile gizli istihbarat servisleri ile işbirliği içinde olunduğunun” yazdığı ifade ediliyor. CHP’nin virüs yoluyla izlendiğini ortaya çıkaran Access Now grubu, şirketin yabancı ülkelerde yaşayan muhalifleri, dolayısı ile Türkiye’de hükümet karşıtlarını takip etme hizmeti sunabileceği iddiasını da dile getiriyor. Haberlerde ne Finfisher’in ne de Türkiye hükümetinin konuya ilişkin sorulara yanıt verdiği savunuldu. Almanya Federal Polisi’nin de Finspy uygulamasını kullandığı kaydedildi. Alman Ekonomi Bakanlığı ise son yıllarda CHP’nin dinlenmesi için kullanılan programlara benzeyen bir ürün hakkında herhangi bir ihracat izni vermediğini belirtti.