Alman belediye başkanından Türkiye’ye övgü

İstanbul‘da düzenlenen “Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu"nda konuşan Almanya’nın Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann, “Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa’daki göçmen sorununa çözüm bulunamaz” dedi. Bağcılar Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu" başladı. Bağcılar’da bir otelde düzenlenen sempozyuma İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Almanya’nın Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann, Avrupa Birliği Irkçılığa Karşı Birim Başkanı Benedetto Zaççhırolı, Danimarka’nın Vejle Belediye Başkan Vekili İbjespergard, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Halil Akkanat, Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan katıldı. Programda konuşan Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann, Alman Hükümeti’nin mülteci tutumunu eleştirdi. Almanya’da geçmişten bugüne zaman zaman göç dalgaları yaşandığını belirten Petermann, “Bizde de dönem dönem göç dalgaları yaşandı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan göç dalgası 1960’lı yıllarda Türk misafir işçilerin gelişiyle devam etti. Çoğu kaldı. Bizim şehirde 20 bin Türk kökenli vatandaş var. Ve şu anda içinde bulunduğumuz mülteci krizi başladı. 19 yıllık görev sürecim içinde şu anda olduğumuz kadar zor bir durumla karşılaşmadım" dedi.

"Sağ ağırlıklı partiler maalesef göçmenlere karşı tahriklerde de bulunuyorlar"

"Bağcılar’da ve Türkiye’de sizin karşı karşıya kaldığınız mülteci rakamları ile karşılaştırdığımızda bizimki çok küçük" diyen Petermann, "Göçmenler için ne yapmalıyız? Kesin çözüm yoktur. Kalmak isteyenlere eğitim vermeliyiz ve lisanı öğretmeliyiz. Çocukları mümkün olduğu kadar erken yaşlarda eğitim sistemine dahil etmeliyiz. Almanya’da bu pek mümkün değil, çünkü kısmen de olsa siyasi arka plan var. Siyaset her zaman keyifli değil. Bazı bölgelerde öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki sağ ağırlıklı partiler maalesef göçmenlere karşı tahriklerde de bulunuyorlar. Dünyaya küçük de olsa bir katkıda bulunmalıyız. Barış getirmeliyiz. Bunu yaparken de din, inanç ve diğer ayrımları kenara bırakmalıyız. Çok iyi biliyorum ki Türkiye Cumhuriyeti olmadan Avrupa’daki göçmen sorununa çözüm bulunamaz" diye konuştu.