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Alman Dışişleri Bakanı Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:02 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Mısır'ın istikrarı bizim için önemli"

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mısır'ın istikrarının Almanya için önemli olduğunu söyledi.

Maas, başkent Berlin'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin Mısır’dan bölgedeki gerginliklerin azaltılmasına katkıda bulunmasını ve bölgedeki çatışma çözüm çabalarını desteklemesini beklediğini ifade etti.

Maas, Mısır'ın bölgede Almanya için önemli bir partner olduğunu vurgulayarak, ''Mısır'ın istikrarı bizim için önemli.'' dedi.

Filistin-İsrail çatışması, Suriye iç savaşı ve Libya konularına da açıklamasında değinen Maas, "Mısır'ın istikrarına büyük bir ilgi duyuyoruz. Çünkü bölgedeki sorunların çözümü için giderek daha önemli bir partner haline geliyor." diye konuştu.

Maas, mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Mısır'daki sivil toplum, insan hakları, basın özgürlüğü konularını ve Alman vakıflarının karşılaştığı sorunları da ele aldıklarını belirtti. Maas, bu konularda görüş farklılıklarının devam ettiğini ancak diyalog halinde kalacaklarını kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de Mısır'ın yasadışı göçü engelleme çabaları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Almanya ile iş birliğini geliştirme isteğini dile getirdi.

Şukri, Ortadoğu'daki sorunlara askeri yolun aksine siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin bölgedeki ihtilaflara barışçıl çözüm bulmak için diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğine işaret etti.

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Berlin Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ortak basın toplantısı

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