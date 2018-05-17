Alman ekonomistlerin çoğunluğu Macron’un önerilerine karşı

FRANKFURT (AA) - Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman ekonomistlerin büyük bir çoğunluğunun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un avro konusundaki önerilerine ilişkin son derece kuşkulu yaklaştığını bildirdi.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesiyle ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 129 ekonomistin katıldığı ”Ekonomistler Paneli" anketini yayımladı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin yüzde 58'i, Avro Bölgesi için bir maliye bakanlığı kurma fikrini reddederken, yüzde 29'u bu öneriyi destekledi. Yüzde 60'lık kesim Avro Bölgesi için bir bütçeye de karşı çıktı ancak katılımcıların yüzde 33'ü bu fikir lehine görüş bildirdi.

Ankete göre, Avro Bölgesi’nde maliye bakanı rolünün oluşturulması halinde Alman ekonomistlerin çoğunluğu, bakanın ana görevinin bütçe kurallarıyla uyumlu kalması gerektiğine inanıyor.

Ayrıca Alman ekonomistlerin çoğunluğu ortak bir mevduat sigortası hakkında olumsuz yönde görüş bildirdi.

Alman federal hükümetinin yeni bütçesiyle ilgili olarak, anket katılımcılarının yüzde 36'sı yatırımların artırılması gerektiğini düşünürken, yüzde 24'ü orduda daha yüksek harcamalar görmek istiyor ve yüzde 24'ü de vergi indirimleri bekliyor.

Cumhurbaşkanı Macron, Avro Bölgesi Maliye Bakanlığı'nın kurulması ve ortak bütçe oluşturulması önerisini uzun zamandır dile getiriyor. Macron’un bu önerisi bazı çevreler tarafından destek bulurken, bazı kesimler tarafından ise eleştiriliyor.

