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Alman Engelli Sporcular ve Rehabilitasyon Birliğine Türk başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:38 | Son Güncelleme

Alman Yeşiller Partisinin eski federal milletvekili Özcan Mutlu, Alman Engelli Sporcular ve Rehabilitasyon Birliği Başkanlığına seçildi

BERLİN (AA) - Eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, Alman Engelli Sporcular ve Rehabilitasyon Birliği Başkanı oldu.

Oy birliğiyle başkan seçilen Mutlu, yaptığı konuşmada, var gücüyle çalışacağını, Almanya'da ve Avrupa'da engelli sporcular için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Eski Berlin Eyalet İçişleri ve Adalet Bakanı Erhart Körting'den görevi devralan Mutlu, bugüne kadar yaptığı görev ve hizmetler için Körting'e teşekkür etti.

Türkiyemspor ve Yaşam Dayanışma Spor Kulübü onursal üyesi olan Mutlu, bir önceki dönem Alman Yeşiller Partisinden federal milletvekiliydi.

Mutlu, 29 bin üyesi bulunan birliğin başkanlığına seçilen ilk Türk oldu.

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Alman Engelli Sporcular ve Rehabilitasyon Birliği Özcan Mutlu

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