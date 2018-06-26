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Alman firmaların ihracat beklentisi 7 aydır düşüşte

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:05 | Son Güncelleme

İhracat Beklenti Endeksi, haziranda 12,4 puana inerek azalışını yedinci aya taşıdı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay da azalmaya devam ederek 12,4 puana geriledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için haziran ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Alman ihracatçıları arasında iş güveni zayıflamaya devam ediyor. Almanya'da mayısta 13,6 puan olan İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 12,4 puana indi. Böylece endeks, azalışını yedinci aya taşımış oldu.

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- “Alman otomotiv üreticileri, Aralık 2016'dan bu yana ilk kez ihracatta büyüme beklemiyor”

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünya ekonomisindeki dinamiğin ivme kaybettiğini ve bunun da Alman ihracatını etkilediğini dile getirdi.

Sektörler arasındaki ihracat beklentilerini paylaşan Fuest, “Aralık 2016'dan bu yana ilk kez Alman otomotiv üreticileri ihracatta büyüme beklemiyorlar. Bu ay ayrıca, elektrik ve gıda sektörlerindeki ihracat beklentilerine de net şekilde gölge düştü. Tekstil ve giyim alanlarındaki üreticiler ise bunların aksine, dış ticaret konusunda çok daha iyimserler.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Ifo Ifo ihracat beklentisi

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