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Alman firmalarının Suudi Arabistan'da iş alamadığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

Der Spiegel dergisi, Suudi Arabistan'ın, Almanya'ya kızgın olduğu gerekçesiyle Alman firmalarının ülkede iş yapamaz hale geldiklerini öne sürdü

BERLİN (AA) - Alman Der Spiegel dergisi, Suudi Arabistan'ın, ülkeyle iş yapmak isteyen Alman firmalarına iş vermediğini iddia etti.

Dergide yer alan habere göre, yaklaşık 6 aydır gerilimli olan Suudi Arabistan ve Almanya ilişkileri nedeniyle Alman firmalarının veto yediği ve bu yüzden birçok Alman firmasının ne yapacağını bilemez durumda olduğu ifade edildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın Almanya ile yaşadığı gerilimin arkasında Almanya'nın nükleer anlaşmaya sahip çıkmasının yattığı, bu nedenle Suudilerin, Alman şirketleri ile iş ilişkilerini dondurduğu ve artık iş siparişi vermeme kararı aldıkları belirtildi.

''Prensin İntikamı'' başlıklı haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bu konuda hükümete talimat verdiği ancak bu iddia hakkında kimsenin konuşmadığı kaydedildi.

Haberde, mimar Alexandra von Bieler'in, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a hitaben bir mektup kaleme aldığı ve mektubunda Suudi Arabistan ile ilişkilerin tekrar düzeltilmesi ricasında bulunduğu anlatıldı.

Mektupta birçok Alman firmasının iş alamaz durumda olduğu hatta faturalarının dahi ödenmediğine işaret edildiği belirtildi.

Başbakan Angela Merkel'in ilişkilerin durumu nedeniyle Veliaht Prens Bin Salman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Suudi Krallığıyla işbirliğinden mutlu olacağını dile getirdiği kaydedildi.

Haberde bunlara rağmen Suudi Arabistan'ın, Almanya'dan özür beklediği ifade edildi.

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 6 ay önce Suudi Veliaht Prensi'ni maceraperestlikle itham etmesinin ardından Riyad yönetimi, bu ifadeleri, "çirkin ve haksız açıklamalar" olarak nitelemiş ve Berlin Büyükelçisini istişare amacıyla geri çağırmıştı.

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Der Spiegel Alman firmaları Almanya Suudi Arabistan Veto

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