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Alman Hartmann'ın 50 yıldır tatil adresi Alanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

Alman vatandaşı Brigitte Hartmann, 50 yıldır yaz tatilini Alanya'da geçiriyor - Hertman: - "Kendimiz burayı ikinci bir vatan, bir tatil ülkesi olarak gördük" - "Bildikleri ülke burası. Gelsinler, korkmasınlar. Buranın insanları her zaman yardımsever, iyi ve sıcak"

Alanya'da 50 yıldır yaz tatilini geçiren Alman vatandaşı 77 yaşındaki Brigitte Hartmann, "Kendimiz burayı ikinci bir vatan, bir tatil ülkesi olarak gördük." dedi.

Almanya'da 1968 yılında bir gazetenin ödülü olarak Türkiye tatili kazanan ve eşiyle Alanya'ya gelen Hartmann, ilçeye hayran kalınca ailesiyle her yıl tatil tercihini Türkiye'den, özellikle de Alanya'dan yana kullanmaya başladı.

Hartmann, 4 yıl önce kaybettiği eşi ve ardından başlayan sağlık sorunları nedeniyle Türkiye tatiline 2 yıl ara vermek zorunda kaldı. Bu sürede ilçeyi özleyen Hartmann, 50. yılında sağlık sorununa rağmen tekrar Türkiye'ye geldi.

Hartmann ilçeye ilk geldiğinde henüz bir çocuk olan 57 yaşındaki Mustafa Evci ve ailesi ise onun en büyük destekçileri. Dostlukları daha ilk yıllarda gelişen iki aile, sonraki sürede karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye'ye, özellikle de Antalya'nın Alanya ilçesine hayran olduğunu vurgulayan Hartmann AA muhabirine yaptığı açıklamada 8 yıllık evliyken Alman gazetesi Bild'den Türkiye tatili kazandıklarını söyledi.

Eşi ve iki çocuğunun biletlerini kendileri alarak Alanya'ya geldiklerini aktaran Hartmann, "1968 yılıydı. O zaman İstanbul, oradan da Antalya ve Alanya'ya geldik. Türkiye'ye gelirken folklorla karşılanmıştık. Bu, benim için çok ayrı bir güzel andı. Ayrıca THY ile gelirken sunulan ikramı hiçbir zaman unutmayacağım." dedi.

Alanya'da "Selam" adlı küçük bir otele yerleştiklerini anlatan Hartmann, şöyle devam etti:

"Küçük bir bahçesi vardı. Her sabah kalktığımda bahçıvan bizlere bir çiçek hediye ederdi. Her zaman deniz önümüzdeydi. Kale karşımızda yüzüyorduk. Alanya o zaman küçüktü. Şimdiki gibi kalabalık değildi. Sakindi. İnsanlar, esnaf çok sıcaktı. Bundan dolayı burayı ikinci bir vatan, bir tatil ülkesi olarak gördük."

Türk insanın cana yakın olduğunu ifade eden Hartmann, hiçbir zaman sorunlarla karşılaşmadıklarına vurgu yaptı.

İnsanların her zaman kendilerine yardımcı olduğunu belirten Hartmann, "Biz de örf adetlere uygunsuz davranmamaya ve saygılı olmaya çalıştık. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da buradaydık ama biz tatilimize devam ettik. Hiçbir sıkıntı o zaman yaşamamıştık." dedi.

- "Bildikleri ülkeye gelsinler, korkmasınlar"

Türkiye sevgilerinden dolayı 1986 yılında ilçede ev satın aldıklarını söyleyen Hartman, hiçbir zaman politikayla ilgilenmediğini belirtti.

Hartmann ailesinin yakın dostlarından Mustafa Evci ise Alman aileyle uzun yıllardır arkadaşlıklarının olduğunu ifade etti. İlk geldiklerinde kendisinin henüz küçük bir çocuk olduğunu anlatan Evci, şunları kaydetti:

"Biz evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Dostluğumuz sürmeye ve büyümeye devam etti. Bir süre önce kocası rahatsızlandı ve bir süre gelemediler. Bu yüzden biz de eşimle Almanya'ya kendilerini ziyaret ettik. Kocası birkaç hafta sonra vefat etti. Buraya da en az 50'nci gelişi. Bu yüzden bu yıl hasta olmasına rağmen geldi. Aslında hasta olduğu için bu yıl gelemeyecekti fakat 50'nci yıl nedeniyle ne olursa olsun gelmek istedi ve geldi."

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Alanya Almanya Tatil Türkiye

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