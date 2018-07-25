Alman hükümetinden Türkiye açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye'nin kendileri için çok sıkı ve önemli bir partner olduğunu belirterek, "Biz, Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayız. Türkiye ile zor konularda da iletişim halinde kalmak istiyoruz." dedi.
Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Demmer, Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner'in sosyal medyadaki hesabından yaptığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki paylaşıma dair soruyu yanıtladı.
Demmer, Türkiye ile Almanya arasında zor zamanlar yaşansa da ortak çıkarlarındaki mevcudiyete dikkati çekerek, ''Hükümet bunun için güvene dayalı bir iş birliğine ihtiyaç duyuyor.'' diye konuştu.
Erdoğan'ın Mesut Özil ile ilgili açıklamalarını dikkate aldıklarını dile getiren Demmer, ''Ancak bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Cumhurbaşkanının burada yaşayan Türkiye kökenli insanların çıkarlarını savunduğu biliniyor. Başbakan (Angela) Merkel kendisiyle bu konuları konuşuyor.'' ifadelerini kullandı.
Almanya’da 3 milyonu aşkın Türk'ün yaşadığına işaret eden Demmer, bu insanların yarısının Alman vatandaşlığı bulunduğunu ve ülkeye iyi uyum sağladıklarını vurguladı.
Demmer ayrıca, Türklerin kendi kimliklerini koruduklarını ve böylece Almanya'yı da ekonomik, kültürel ve siyasi olarak zenginleştirdiklerini kaydetti.
Almanya'da yaklaşık 18 milyon yabancının yaşadığını dile getiren Demmer, tüm bu insanların Almanya'yı kendi evleri gibi hissetmelerinin önemini vurgulayarak, "Başbakan Merkel ve hükümetimiz yabancı düşmanlığının her türüne karşı. Hükümet olarak görevimiz tüm bu olumsuzluklara karşı durmak. Ülkemizde yabancı düşmanlığına yer yok." dedi.
Demmer, istenmemesine rağmen insanların Almanya'da da ayrımcılığa maruz kalabildiklerini ifade etti.
Ulrike Demmer, bir soru üzerine, Mesut Özil'in Angela Merkel tarafından takdir edilen bir futbolcu olduğunu ve kararına saygı duyulması gerektiğini bildirdi.
Öte yandan Tarım Bakanı Sözcüsü Friederike Lenz, Klöckner'in paylaşımının kendi özel paylaşımı olduğunu ve bakanlık adına buna bir yorum yapamayacağını kaydetti.
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