Alman iş dünyasında güven azalmaya devam ediyor

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, artan korumacılık söylemlerinin etkisiyle bu ay 102,1 puana geriledi.
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.
Sonuçlara göre, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin nisan ayı İş Dünyası Güven Endeksi'nin marttaki 103,2 puandan 102,1 puana indiği belirtildi. Böylece endeks beş ay üst üste azalmış oldu.
-“Alman ekonomisi yavaşlıyor”
Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi’nin de bu dönemde 100 puandan 98,7’ye indiği bildirilen açıklamada, Ifo Cari Durum Endeksi'nin ise 106,6 puandan 105,7 puana gerilediği aktarıldı.
Açıklamada, Alman iş dünyasındaki yüksek moralin dağıldığı belirtilerek, "Mevcut iş durumu göstergesi düştü ve beklentiler de kötüleşti. Alman ekonomisi yavaşlıyor." denildi.
Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama
CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum