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Alman iş dünyasında güven azalmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:08 | Son Güncelleme

Sanayi ve ticarete ilişkin Ifo nisan ayı İş Dünyası Güven Endeksi, 102,1 puana gerileyerek azalışını beşinci aya taşıdı - Ifo: - “Alman ekonomisi yavaşlıyor”

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, artan korumacılık söylemlerinin etkisiyle bu ay 102,1 puana geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Sonuçlara göre, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin nisan ayı İş Dünyası Güven Endeksi'nin marttaki 103,2 puandan 102,1 puana indiği belirtildi. Böylece endeks beş ay üst üste azalmış oldu.

-“Alman ekonomisi yavaşlıyor”

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi’nin de bu dönemde 100 puandan 98,7’ye indiği bildirilen açıklamada, Ifo Cari Durum Endeksi'nin ise 106,6 puandan 105,7 puana gerilediği aktarıldı.

Açıklamada, Alman iş dünyasındaki yüksek moralin dağıldığı belirtilerek, "Mevcut iş durumu göstergesi düştü ve beklentiler de kötüleşti. Alman ekonomisi yavaşlıyor." denildi.

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