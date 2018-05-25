Alman iş ikliminde düşüş eğilimi durdu

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, üst üste beş ay azalışının ardından mayıs ayında 102,2 puanla geçen ayki seviyede gerçekleşti.
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.
Sonuçlara göre, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin mayıs ayı İş Dünyası Güven Endeksi nisandaki 102,2 puan seviyesinde gerçekleşti. Böylece endeksteki beş ay üst üste görülen azalış ardından mayısta nisan ayındaki seviye kaydedildi.
Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi ise bu dönemde 98,7 puandan 98,5’e inerken, Ifo Cari Durum Endeksi 105,8 puandan 106 puana yükseldi.
Bu arada nisan ayı Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, 102,1 puandan 102,2 puana revize edildi.
Endekse ilişkin yapılan açıklamada, Alman ekonomisinin zorlu uluslararası bir ortamda iyi performans gösterdiği belirtilerek, mevcut iş iklimi anketinin ve diğer göstergelerin ikinci çeyrekte yüzde 0,4'lük ekonomik büyümeye işaret ettiği kaydedildi.
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