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Alman meclisinden Arakanlı Müslümanlar için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Alman Federal Meclisi (Bundestag), Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için Alman hükümetine, Myanmar hükümeti nezdinde çalışma yürütmesi çağrısı yaptı

BERLN (AA) - Alman Federal Meclisi (Bundestag), Alman hükümetine, Myanmar'da Arakanlı Müslüman azınlığa yönelik şiddetin durdurulması için çalışmalar yapması çağrısına bulundu.

Bundestag'da, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi tarafından Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara ilişkin sunulan ortak bir öneri görüşüldü.

Ardından bu partilerin ve Sol Partinin oylarıyla kabulün edilen önergede, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için Alman hükümetinden Myanmar hükümeti nezdinde çalışma yapması istendi.

Uluslararası yardım kuruluşlarına ülkeye kısıtlama olmadan girebilmelerine izni verilmesi talep edilen önergede, Arakanlı Müslümanlara Myanmar vatandaşlığının ve siyasi hakların verilmesi de istekler arasında yer aldı.

Meclis’te yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise önergeye karşı oy kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre 2017 Ağustos'tan bu yana büyük çoğunluğu çocuk ve kadın yaklaşık 700 bin Müslüman, şiddet ve baskılar yüzünden Myanmar'dan komşu ülke Bangladeş'e kaçtı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Anahtar Kelimeler:
Almanya arakanlı müslümanlar Federal Meclis

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