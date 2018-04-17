Alman mühendis Nijerya'da fidye için kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, bir Alman mühendisin fidye için kaçırıldığı bildirildi.
Bölge Polis Sözcüsü Magaji Majia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Kano eyaletinde Alman mühendis Michael Cremza'nın kaçırıldığını belirtti.
Majia, bölgeye gelen fidyecilerin açtığı ateş sonucunda bir polisin hayatını kaybettiğini, olay yerinde bulunanlardan bir kaçının da yaralandığını kaydetti.
Magaji Majia, polis ekiplerinin Cremza'yı arama çalışmalarını başlattığını bildirdi.
Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için adam kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.
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